Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 42,5680 liradan, avro 49,6400 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar satış fiyatı 42,5570, avro ise 49,6150 lira olarak kaydedilmişti.

Dün doların satış fiyatı 42,5570, avronun satış fiyatı ise 49,6150 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
