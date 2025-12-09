Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 42,5680 liradan, avro 49,6400 liradan işlem görmeye başladı. Önceki gün dolar satış fiyatı 42,5570, avro ise 49,6150 lira olarak kaydedilmişti.
Serbest piyasada 42,5660 liradan alınan dolar, 42,5680 liradan satılıyor. 49,6380 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 49,6400 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,5570, avronun satış fiyatı ise 49,6150 lira olmuştu.
