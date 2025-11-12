Haberler

İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul serbest piyasasında dolar 42,2390 liradan, avro ise 48,9480 liradan işlem görüyor. Önceki günlerde doların fiyatı 42,2290, avronun fiyatı ise 49,0420 lira olarak gerçekleşmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 42,2390 liradan, avro 48,9480 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 42,2370 liradan alınan dolar, 42,2390 liradan satılıyor. 48,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9480 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 42,2290, avronun satış fiyatı ise 49,0420 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit düştü! İşte isimleri
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Saygı duruşu sırasında telefonla konuşup volta atan öğrenci gözaltına alındı

Skandal görüntüyle ilgili yeni gelişme! Savcılık harekete geçti
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Sünnet düğününde dehşet: Park yeri bulamayan engelli adam dehşet saçtı

Park yeri bulamadı,16 yaşındaki çocuğu öldürdü
Taksi şoförü ücret tartışması yaşadığı kadın yolcu tarafından darbedildi

Taksiciye hayatının şoku! Kadın yolcunun yaptıkları 'pes' dedirtti
Cansız bedenleri bulunan anne oğul hakkında ilk açıklama: Vücutlarında darp izine rastlanmadı

Cansız bedenleri bulunan anne ile oğlu hakkında ilk açıklama
İBB iddianamesinde çarpıcı detay! CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş

CHP'nin başkan adaylarını İmamoğlu ile birlikte o isim belirlemiş
Cezaevinden serbest bırakılan Ahmet Özer'den MHP lideri Devlet Bahçeli'ye teşekkür

Cezaevi çıkışındaki ilk açıklamasında Bahçeli'ye teşekkür etti
Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi

Yaptığı savunma yetmedi! Bu görüntüler için karar verildi
Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı

Aman dikkat! 500 bin konut projesine başvurmak isterken dolandırıldı
Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu

Üniversite öğrencisi genç kız arkadaşının evinde ölü bulundu
Nereden nereye! Bir dönemin gözdesi Emre Mor şimdilerde tek başına çalışıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?
İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır

İzmir'de silahlı saldırı! Bilanço ağır
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.