İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasasında dolar 42,2390 liradan, avro ise 48,9480 liradan işlem görüyor. Önceki günlerde doların fiyatı 42,2290, avronun fiyatı ise 49,0420 lira olarak gerçekleşmişti.
İstanbul serbest piyasada dolar 42,2390 liradan, avro 48,9480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 42,2370 liradan alınan dolar, 42,2390 liradan satılıyor. 48,9460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,9480 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 42,2290, avronun satış fiyatı ise 49,0420 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi