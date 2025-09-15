Haberler

İstanbul Serbest Piyasa Dolar ve Avro Fiyatları

Güncelleme:
İstanbul serbest piyasada dolar 41,3760 liradan, avro 48,5690 liradan işlem görüyor. Doların ve avronun önceki günki satış fiyatlarıyla karşılaştırıldığında, belirli bir artış gözlemleniyor.

Serbest piyasada 41,3740 liradan alınan dolar, 41,3760 liradan satılıyor. 48,5670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,5690 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 41,3690, avronun satış fiyatı ise 48,5120 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
