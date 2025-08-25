İstanbul Serbest Piyasa'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolarla avronun haftaya başlangıç fiyatları belirlendi. Dolar 40,9990 lira, avro ise 48,0120 lira seviyelerinden işlem görüyor. Cuma günü ise dolar 41,0130, avro 47,6470 lira olarak satılmıştı.
İstanbul serbest piyasada dolar 40,9990 liradan, avro 48,0120 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 40,9970 liradan alınan dolar, 40,9990 liradan satılıyor. 48,0120 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 48,0100 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 41,0130, avronun satış fiyatı ise 47,6470 lira olmuştu.
Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi