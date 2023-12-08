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İstanbul Sanayi Odası İhracat İklimi Endeksi Kasım'da 49,5'e geriledi

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, kasımda 49,5 olarak gerçekleşti. Endeksin eşik değeri olan 50'nin altında olması, ihracat ikliminde bozulmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, eşik değer 50'nin altında kalarak kasımda 49,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Kasım 2023 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre, endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Ekimde 48,5 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi kasımda 49,5'e yükselse de üst üste dördüncü ay 50 eşik değerinin altında gerçekleşti.

Ekim ayındaki 48,5 değerine göre artış gösteren endeks, ihracat talep koşullarındaki bozulmanın hafiflediğine ve daralmada mevcut trendin en ılımlı seviyesine ulaşıldığına işaret etti.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, ekonomik aktivitedeki düşüşler kasım ayında ağırlıklı olarak Avro Bölgesi'nde gerçekleşti. Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve Hollanda'da daralmalar kaydedildi.

Diğer taraftan, söz konusu ekonomilerin genelinde küçülmeler ekim ayına göre yavaşladı. Bu durumun tek istisnası olan İspanya'da ise üretim bir önceki anket döneminde yatay seyrettikten sonra kasımda düşüş gösterdi.

Türk imalatçılarının üçüncü en büyük ihracat pazarı olan Birleşik Krallık'ta da iyileşme işaretleri görüldü. Bu ülkede üretim üç aylık düşüş eğilimine son vererek hafif bir artış kaydetti. ABD'de ise kasım ayında üst üste onuncu ay üretim artışı yaşandı. Büyüme ekim ayındaki hızını koruyarak ılımlı seviyede gerçekleşti.

BAE, talep koşullarına en güçlü desteği veren pazar oldu

Talep koşullarına en güçlü desteği veren pazar, petrol dışı aktivitedeki genişleme hızının beş aylık zirveye ulaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Orta Doğu'nun diğer bölgelerine bakıldığında, Suudi Arabistan ve Katar'da büyümenin hız kazanmasına karşılık Mısır ve Lübnan'da daralma gözlendi.

Hindistan, Çin, Singapur, Endonezya ve Filipinler dahil olmak üzere bazı Asya ülkeleri kasım ayında genişleme bölgesinde yer aldı. BRIC ekonomilerinin Hindistan ve Çin dışındaki üyeleri olan Brezilya ve Rusya'da da ekonomik aktivite dördüncü çeyrek ortasında büyüme kaydetti. Bununla birlikte, Rusya'daki artış 10 aylık mevcut genişleme döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

Açıklamada İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmeleri yer alan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, Türk imalat sanayi ihracatçılarının talep ikliminin kasım ayında bozulmaya devam etse de bu bozulmanın yıl biterken sona erebileceğine ilişkin kimi belirtilerin söz konusu olduğunu ifade etti.

Harker, şunları kaydetti:

"Asya ve Orta Doğu'nun bazı bölgelerinde üretim güçlü bir şekilde artarken ABD genişlemeye devam etti, İngiltere ise yeniden büyümeye geçti. Talep zayıflığının ana merkezi olmaya devam eden Avro Bölgesi'nde de gerilemenin hız kestiğine dair bazı işaretler gözlendi. İmalatçıların ümidi, bu kısmi iyileşme belirtilerinin önümüzdeki aylarda daha da hissedilir hale gelmesi yönünde."

Kaynak: AA / Ekonomi

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