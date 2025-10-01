İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Yaz Sezonunu Rekorlarla Tamamladı

İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, yaz sezonunu önemli başarılarla kapattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ağustosta tüm zamanların en iyi aylık performansını sergileyen ISG, 2 milyon 114 bin 900 iç hat, 2 milyon 584 bin 418 dış hat yolcusu olmak üzere toplam 4 milyon 699 bin 318 yolcuyu ağırladı.

Ağustos ayında sergilenen bir başka başarı ise Avrupa havalimanları arasında kaydedildi. Avrupa Havalimanları Konseyi (ACI) Ağustos 2025 Havalimanı Trafik Raporu'na göre, ağustosta ISG, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artış sağlayarak, 40 milyon üzeri yolcu kapasitesi olan "Major Havalimanları" kategorisinde en hızlı büyüyen havalimanı oldu.

Hızlı büyüme ivmesi yakalayan ISG, yılın 8 ayında, bir önceki yılki performansına kıyasla yüzde 13,3 artış yakalayarak, Avrupa'da yolcu sayısını en fazla artıran havalimanı olarak belirlendi.

ISG, Avrupa havalimanları arasında gösterdiği performansla 2025 Ocak-Ağustos döneminde 31,2 milyon yolcu sayısına ulaşarak, yolcu trafiğinde Avrupa'da 9. sırada yer aldı.

ISG, 53 ülkede 39 iç hat, 110 dış hat olmak üzere toplam 149 destinasyonu bağlarken, milyonlarca yolcunun seyahat deneyimine kolaylık ve konfor kazandırmak için çalışıyor.