Üye Girişi
Haberler

İstanbul PERDER: İthal et fiyatlarına ilişkin haberler gerçeği yansıtmıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER), ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Dernek, Et ve Süt Kurumu ile yapılan protokol çerçevesinde belirlenen fiyatların haberlerdeki iddialarla ilgisi olmadığını belirtti.

İstanbul Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Perakendeciler Derneği ( İstanbul PERDER), bazı medya kuruluşlarında yer alan ithal et fiyatlarına ilişkin haberlerdeki tutarların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada, ithal et fiyatlarındaki iddiaların dernek üyelerini ve Et ve Süt Kurumunu töhmet altında bırakması üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Et ve Süt Kurumunun, kamu yararını ön planda tutmak üzere, piyasada regülasyonu sağlamak adına yurt dışından karkas et alımı yaptığı hatırlatıldı.

İthal edilen bu etlerin tüketiciye ulaşması aşamasının ise İstanbul PERDER ile yapılan protokol çerçevesinde üyeler vasıtasıyla gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşbu protokol çerçevesinde taahhüt edilen satış miktarları ve satış tutarları kamusal çerçeveler kapsamında hareket edilerek belirlenmiştir. Bu protokol çerçevesinde satış miktarları ve satış fiyatları Et ve Süt Kurumunun denetimi altında olup satış yapılan üyelerimizin tüm şubeleri, Et ve Süt Kurumu yetkili personelleri tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. Söz konusu haberde belirtildiği gibi bir fiyat skalasının, Et ve Süt Kurumu ile yapmış olduğumuz satış taahhüdü içinde yer alan tutarlarla yakından dahi ilgisi bulunmamaktadır. Zira halihazırda satış gerçekleştiren 24 üyemizin tüm şubelerinde, ekonomik kıymanın kilogram fiyatı 314 lira, ekonomik kuşbaşının kilogram fiyatı ise 344 liradır.

Bu konuda tüm denetim ve kontroller nizami bir şekilde yapılmaktadır. Söz konusu ithal etler 176 liraya alınmamaktadır ve hiçbir İstanbul PERDER anlaşmalı üye marketlerinde ekonomik kuşbaşı etin kilosu 344 liranın üzerinde satılmamaktadır. Et ve Süt Kurumu ile yapılan bu protokol kapsamında amacın tüketicinin menfaatini koruyabilmek adına makul fiyatlarla et alabilmelerini sağlayarak piyasayı regüle etmek olduğunu hatırlatarak, bu konuda yapılacak haberler konusunda daha duyarlı ve sağduyulu olunmasını rica ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

Et ve Süt Kurumu İstanbul Ekonomi Güncel Haberler

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

AK Parti'nin Kızılcahamam kampından sızan iddia! Emekli ve asgari ücretliye ek zam yok

 Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

Hanımağa lakaplı Güniz Akkuş'a silahlı saldırı

 Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor geri zekalı

Ortalık yangın yeri! Aziz Yıldırım'dan Acun'a: Kaşınıyor geri zekalı

Bakmadan Geçme

Asgari ücrete zam yapılacak mı? Emekli ve memura zam var mı? Çimen Kızılcık Şerbeti dizisinden gitti mi, ayrılıyor mu? Selin Türkmen Kızılcık Şerbeti dizisinden neden ayrılıyor? Müjde Uzman Kızılcık Şerbeti dizisinden gidiyor mu? Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan oyuncular kim? Aziz Yıldırım, Acun Ilıcalı olayı ne? Aziz Yıldırım Acun Ilıcalı'ya ne dedi, hakaret mi etti? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri'de olay yerinden görüntüler! ERDEN TİMUR KİMDİR? Erden Timur kaç yaşında, nereli, istifa etti mi? Erden Timur istifa mı, neden Galatasaray'dan istifa etti? Erden Timur ne iş yapıyor? Bahar 15. bölüm izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Bahar dizisi yeni bölüm tek parça izle! 4 Haziran TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 4 Haziran Salı ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? Kolay kilo vermenin sırrı! Karpuz diyeti nedir? Nasıl yapılır? Kayseri'de eğitim uçağın neden düştü, ölü var mı? Kayseri'de uçak kazası olayı nedir, ne oldu? Kayseri'de eğitim uçağı düştü! Kayseri uçak kazasında ölü ve yaralı var mı? Son durum nedir? SON DAKİKA: KAYSERİ'DE EĞİTİM UÇAĞI MI DÜŞTÜ? Eğitim uçağı nerede düştü, kaç ölü var? Yonca Evcimik kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Yonca Evcimik kaç yaşında, nereli? Yonca Evcimik biyografisi! Selin Türkmen kimdir? Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen kaç yaşında ve nereli?
Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir

Ülke alev alev yanarken İsrailli bakan yine tehdit etti: Tüm Lübnan'ın yanma zamanı gelmiştir
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title