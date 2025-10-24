İstanbul Orman İnovasyon Haftası'nda Paneller Düzenlendi

İstanbul Orman İnovasyon Haftası kapsamında "Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek" ve "Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya'da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar" başlıklı paneller düzenlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) koordinasyonunda, Birleşmiş Milletler Orman Forumu ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğiyle düzenlenen "Yeşil Vatan'dan Dünya Ormancılığına" temalı İstanbul Orman İnovasyon Haftası, beşinci gününde devam ediyor.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen FAO Avrupa Ormancılık Komisyonu (EFC) Gündem Maddesi oturumunda, FAO yönetişimine katkı, FAO Ormancılık Komitesi'nin (COFO) 28. oturumu ve FAO Avrupa Bölgesel Konferansı'nın (ERC) 35. oturumuna yönelik öneriler gündem maddeleri olarak öne çıktı.

Söz konusu oturumda, genetik kaynakların dikkate alındığı orman restorasyonu, ormancılıkta inovasyon ve biyoekonomi uygulamaları, iklim değişikliğine bağlı entegre yangın yönetimi gibi konularda öneriler sunuldu.

Oturumun ardından düzenlenen "Orman İzleme Sistemini Yenilikle Geliştirmek" panelinde konuşan FAO Ormancılık Uzmanı Rebecca Tavani, FAO'nun OpenForis girişimi ve buna bağlı araç setini tanıtarak, kurumun son 15 yılda bu kapsamda birçok ülkede eğitimler düzenlediğini söyledi.

Tavani, bu çalışmaların FAO'nun kullanıcıları güçlendirme konusunda küresel ölçekte güçlü varlığını ortaya koyduğunu belirtti.

Aynı oturumda konuşan FAO Belgrad Proje Ofisi'nde Ormancılık Portföyü Sorumlusu Predrag Jovic, FAO'nun Ulusal Orman Envanteri (NFI) yaklaşımını, buna bağlı fazları ve sistemde verilerin nasıl toplandığını anlatarak, yakın dönemde başlatılan NFI'nin üçüncü fazıyla her yıl yeni veriler toplanarak sürekli ve güncel izleme sağlanmasını, bunun da orman yangınları ve diğer risklerin erken tespitine imkan vermesini hedeflediklerini ifade etti.

"Veriden karara yaklaşımını benimsiyoruz"

Forest Europe İsveç İrtibat Birimi Başkanı Ebba Henning Planck, Forest Europe'un "veriden karara" yaklaşımının verilerin toplanması ve izlenmesine dayandığını belirterek, "Amaç, zaman içinde ve ülkeler arasında karşılaştırılabilir, güvenilir ve yüksek kaliteli veriler oluşturmak. Bu veriler daha sonra analiz edilip görselleştirilerek eğilimler, mevcut durum ve olası gelişmeler ortaya konuyor. Sürecin bir diğer boyutu ise paydaşları sürece dahil ederek ortak bir anlayış ve karar birliği sağlamak. Son aşamada ise elde edilen bu bilgiler ışığında somut kararlar alınıp uygulamaya geçiliyor." diye konuştu.

İsviçre Federal Çevre Ofisi Kıdemli Danışmanı Keith Anderson, orman verisi raporlama süreçlerini dijitalleştirdiklerinden bahsederek, verilerin artık kurumlar arasında doğrudan, dijital ve anlık olarak aktarıldığını, hedeflerinin daha hızlı, şeffaf ve entegre bir orman veri ağı oluşturmak olduğunu kaydetti.

Norveç Biyoekonomi Araştırma Enstitüsü'nde Araştırmacı Dr. Johannes Schumacher, MoniFun projesine değinerek, bu kapsamda birlikte öğrenme (federated learning) yaklaşımının ülkeler arası veri paylaşımı olmadan modelleme yapılmasını sağladığını belirtti.

Tecnosylva Yangın Bilimi Direktörü Adrian Cardil, şirketinin birçok modeli bulunduğunu ifade ederek, bu modellerin doğrulanması konusunda çaba gösterdiklerini ve bazı modelleri için bunu başardıklarını anlattı.

Panelin ardından OGM Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Yüzer tarafından panelistlere plaket takdimi yapıldı.

Karbon uygulamalarına dünyadan örnekler

"Karbon Piyasalarının Potansiyelini Ortaya Çıkarmak: Orta Asya'da Küresel Uygulamalar ve Bölgesel Fırsatlar" başlıklı yan etkinlik panelinde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı Çevre Mühendisi Elif Polat, Türkiye'nin iklim yasasının, ülkenin iklim politikası çerçevesinde dönüm noktası olacağını dile getirerek, yasanın ulusal emisyon ticaret sistemi de dahil olmak üzere karbon fiyatlandırma mekanizmasının uygulanması için yasal ve kurumsal temeli oluşturacağını ifade etti.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Mühendisliği Havza Yönetimi Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Yusuf Serengil, Avrupa Birliği'nin karbon sertifikasyon çerçevesi, karbon çiftçiliği uygulamaları, Türkiye'nin 2053 net sıfır hedefi, iklim yasası ve eylem planı konularından bahsetti.

FAO Doğal Kaynaklar Uzmanı Evetta Zenina ise karbon piyasalarının anlaşılması, ulusal stratejilere entegrasyonu ve ülkelerin bu alandaki kurumsal kapasitesini geliştirme yolları hakkında konuştu.

Grupo Sylvestris Kurucu Ortağı Francisco Manuel Martinez Sanz da çevrim içi bağlanarak gerçekleştirdiği konuşmasında, gönüllü karbon piyasalarında şirketlerin bakış açısının değiştiğini belirterek, "Gelecekte karbon kredileri zorunlu hale gelecek, bugün yapılan harcamalar artık maliyet değil, yatırımdır." ifadesini kullandı.