İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği bu yıl 18 ülkeye odaklanacak

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında bu yıl 18 ülkeye odaklanacak.

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, birlik, 2023 yılı boyunca ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Avustralya ve Nijerya'nın da yer aldığı 18 ülkede yoğun faaliyet gösterecek. Çalışmalara başlayan birliğin odağında ise ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore yer alacak.

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, sektörün son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla üretim gücü ve ihracat rakamlarını artırdığını, dünya ticaretinde söz sahibi olmak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Sektörün 2023'e çok hızlı başladığını, herkesin sıkı çalıştığını kaydeden Özkan, "Bu yıl özellikle hedefimizde ABD, Avustralya, Çin ve Güney Kore var. Uzak ülkeler Stratejisi kapsamında 18 ülkede faaliyet göstereceğiz ancak bu 4 ülkeye ayrı bir yoğunlaşacağız. Amacımız bu pazarlarda sektörümüzün güç kazanmasını sağlayarak ihracat rakamlarımızı artırmak. Bunun için yola çıktık ve çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

İlk ticaret heyeti etkinliği Amerika'da gerçekleştirildi

Erkan Özkan, Ticaret Bakanlığı'nın Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu kapsamda İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından ABD New York'ta düzenlenen genel nitelikli ticaret heyeti etkinliğine katılım gösterdiklerini bildirdi.

Gerçekleşen etkinlikte mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün yanı sıra tekstil, elektrik-elektronik, hizmet ve halıcılık sektörlerinden katılımcıların da heyette yer aldığını aktaran Özkan, "İhracattan en büyük payı komşu ülkelerimizden alıyoruz ancak bakanlığımızın hazırladığı strateji ile artık uzak ülkelerden de önemli bir pay almak istiyoruz. Bu noktada Amerika da yakından takip ettiğimiz büyük bir pazar. Hem Amerika hem de diğer ülkelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerle ihracat rakamlarımızı artırmayı hedefliyoruz." açıklamasında bulundu.

Özkan, birliğin faaliyetlerini yıl boyunca yoğun bir şekilde sürdüreceğini belirterek, CIFF Guangzhou 2023, KOFURN 2023, Furniture China 2023 ve High Point Market 2023 – Fall fuarlarına milli katılım düzenleyeceklerini, Las Vegas market 2023 fuarına ziyaret gerçekleştireceklerini, Avustralya'ya sektörel ticaret heyeti, İstanbul Kırtasiye ve Ofis Fuarı 2023'e de alım heyeti gerçekleştireceğini anlattı.