İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan oldu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan, başkanlığa seçildi.

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçı Birlikleri arasında yer alan ve 2021 yılında yaklaşık 7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren mobilya kağıt ve orman ürünleri sektörünün çatı kuruluşu İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, olağan seçimli genel kurul toplantısını gerçekleştirdi.

2021 yılının değerlendirilerek sektör sorunlarının, gelecek hedeflerinin masaya yatırıldığı genel kurulda başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri de yapıldı. Oylama ile İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Özkan, başkanlığa seçildi.

Genel kuruldaki seçimde, eski başkan Ahmet Güleç'in de desteklediği tek liste kazandı. Seçimlerde, Ahmet Güleç, İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı oldu.

"Sektörümüzün sorunlarını çözüp, üretim ve ihracat rakamlarını daha ileri taşıyacağız"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, Ahmet Güleç'in sektörün içinden gelen biri olarak, sektör ve ihracatçılar adına çok önemli işlere imza attığını belirterek, şunları kaydetti:

"Sektörümüzün sorunlarını bulunduğu her ortamda dile getirerek ilgili mercilerle iletişime geçti. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün milli bir sektör olduğunu, bulunduğu her ortamda anlattı, gerekli tüm girişimlerde bulundu. Bugün sektörümüzde 7 milyara yaklaşan ihracat rakamlarını konuşuyorsak bu başarıda onun payını göz ardı edemeyiz.

Ondan aldığımız bayrağı ondan daha çok sahiplenerek daha da ileri götürüp, sektörümüzün sorunlarını çözüp, üretim ve ihracat rakamlarını ileri taşıyacağız. Ahmet Bey'in tecrübesi ve destekleriyle sektörümüzün öncelikli sorunlarına odaklanacağız. Birliğimizin tüm üyeleriyle ihracatımızın ve ülke ekonomimize olan katkılarımızın artması adına gerekli tüm adımları atacağız."

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Ahmet Güleç ise geniş katılımlı bir seçim olmasının, sektörün son derece dinamik ve bir o kadar da bütünlük içinde olduğunu gösterdiğini ifade ederek, "İmalata dayanan sektörümüz, her yıl dış ticaret fazlası veriyor ve bunu sürekli artırıyor. Bugün en çok dış ticaret fazlası veren sektörlerden birisiyiz. Bunu yıllar boyunca kaydettiğimiz ihracat rakamlarıyla da ortaya koyuyoruz. Türkiye geneli ihracat 2015 yılına kıyasla 2021 yılında yüzde 56,8 arttı. Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü ise 2015 yılına kıyasla 2021 yılında ihracatını yüzde 71,58 artırmayı başardı. Son 7 yıldır sektörün ihracatında salgın yılı dahil gerileme yaşanmadı." ifadelerini kullandı.

Sektörün 2015-2021 yılları arasında 1 milyon dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren firma sayısındaki yüzde 58,6 artışın, Türkiye geneli artışın da üzerinde olduğuna işaret eden Güleç, "Yine gelişmiş birçok ülke pazarında 2021 yılında 2015 yılında kıyasla yüzde 300'ü geçen artışlar elde ettik. 7 yılda elde ettiğimiz başarılarda en küçüğünden en büyüğüne kadar tüm sanayicilerimizin ve birliğimizin katkısı su götürmez bir gerçek." değerlendirmesinde bulundu.

"Sektör olarak hedefimiz dünya ticaretinden daha fazla pay almak olmalı"

Ahmet Güleç, her başarının bir hikayesi olması ve her çalışmanın bu hikayeyi destekleyecek şekilde dizayn edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bizim hikayemiz, Türkiye'nin katma değerli ve sürdürülebilir ihracata erişmesi üzerine kurulu. Sektör olarak her zaman katma değerli ve sürdürülebilir ihracat yapılan gelişmiş pazarları hedef aldık. İngiltere, Avrupa Birliği, bazı Körfez Ülkeleri önceliğimiz oldu. İhracatta hedef ülke, hedef sektör stratejileri belirledik. Bu doğrultuda birçok gelişmiş pazarda yüzde 60'ları aşan penetrasyon elde ettik. Sektör olarak hedefimiz dünya ticaretinden daha fazla pay almak olmalı. Bu noktada ölçek ekonomisine destek vermeliyiz. Üretim gücümüzü sektörümüzde yer alan tüm sanayicimizle paylaşmalıyız.

Global olarak söz sahibi olmak için felsefesi ve hedefi olan eylemlere odaklanmalıyız. Gelecek yeni meydan okumalarla dolu. Biz de şimdiden geleceğe meydan okuyup bu anlamda adımlar atmalıyız. Lojistik alanında karayoluna alternatif süreçleri ele almalıyız. Küresel tedarik zinciri değişiyor, bizim de bu değişimi şimdiden kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bunun için her zaman birlik olmalı, birlikte adım atmalıyız.

İsimler değişse de amaçlar aynı. Birlik olarak amacımız da ilk günkü gibi sektörümüzün, ülkemizin ve sanayicimizin dünyada bıraktığı ektiyi ve ortaya koyduğu katma değeri artırmak. Seçimlerde gördüğümüz yoğun katılım ve alınan kararlarla da bunu birlik içinde başaracağımızı çok iyi görüyoruz."