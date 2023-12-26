İstanbul Medipol Üniversitesi Üniversite İzleme ve Değerlendirme Raporu'nda Birinci

İstanbul Medipol Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) hazırlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023"te "olumlu sonuçlanan faydalı model ile tasarım sayısı"nda üçüncü kez birinci oldu.

İstanbul Medipol Üniversitesi açıklamasına göre, Türkiye'deki 208 üniversitenin 2022 yılı verileri doğrultusunda genel değerlendirilmesinin yapıldığı "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2023" YÖK tarafından yayınlandı.

Raporda, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında aktif olarak faaliyette bulunan üniversitelerin "eğitim ve öğretim", "araştırma-geliştirme, proje ve yayın","uluslararasılaşma", "sürdürülebilirlik" ile "topluma hizmet ve sosyal sorumluluk" temel alanlarındaki verileri analiz edilirken, 74 alt gösterge doğrultusunda sonuçlar ortaya çıktı.

Rapora göre İstanbul Medipol Üniversitesi, 141 adet ile "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" temel alanı içinde yer alan "başvurulan patent, faydalı model veya tasarım sayısı" göstergesinde en fazla başvuru yapan ilk 5 üniversite arasındaki yerini korudu.

Medipol, aynı temel alandaki "olumlu sonuçlanan faydalı model ile tasarım sayısı"nda ise tüm devlet ve vakıf üniversitelerini geride bırakarak bu sene de zirvede yer aldı. Medipol, 2021 ve 2022 raporlarında da aynı göstergede birinci olmuştu.

İstanbul Medipol Üniversitesi, aynı rapora göre "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" temel alanının alt göstergesi olan "istihdam edilen araştırmacı sayısı"nda tüm vakıf üniversiteleri arasında, "sürdürülebilirlik" temel alanında yer alan "su tasarrufu yatırımının en yüksek olduğu üniversiteler" alt göstergesinde de tüm devlet ve vakıf üniversiteleri arasında ilk 5'te yer almayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Ceran, Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bilimsel araştırmalarda ortaya çıkan buluşlar konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

Ceran, patent, faydalı model ve tasarım başvurularının üniversitelerde AR-GE ve inovasyona yönelik üretilen bilginin hızlı bir biçimde topluma ve ekonomiye kazandırılmasına yardımcı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"2022 yılında 149 üniversite 2 bin 415 patent, faydalı model veya tasarım başvurusunda bulunmuş. Aynı yıl 107 üniversitenin 826 patent ve 231 faydalı model başvurusu olumlu sonuçlanmış. Bu veriler ışığında üniversitemizin 141 başvuru ve 56 olumlu sonuç ile en üst sıralarda yer alması önemli bir başarı. Buluşlarımızın endüstride kullanılması için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Özellikle sağlık ve haberleşme alanındaki buluşlarımız, yerli sanayimizin gelişmesine olumlu katkılar sunacak. Üç yıldır sürdürdüğümüz istikrarın artarak devam etmesini diliyor, bu başarıda emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bu veriler, üniversitemizde gerçekleştirilen başvuruların yalnız sayısal olarak değil, nitelik açısından da yüksek seviyede olduğunu, akademisyen ve öğrencilerin bilimsel çalışmalarının sonuç odaklı ilerlediğini gösteriyor. Bir buluş için tescil olana kadar uzunca bir süre geçmekte. Bu süreçte çalışmaların doğru yazılması hem koruma kapsamını doğru belirlemek hem de tescil olması durumunda ilgili alanda hak iddia edebilmek için oldukça önemli. Başvurular, bu zamana kadar ülkemizde her ne kadar nicel olarak değerlendiriliyor ve hedefleniyor olsa da nitelikli çalışmaların ortaya çıkması ve tescil edilmesi, buluşun ait olduğu sektörde söz sahibi olabilmesinin en önemli argümanı."