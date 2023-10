İstanbul Jewelry Show kapılarını açtı

İstanbul Mücevher Fuarı- İstanbul Jewelry Show, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açtı.

Dünyanın en büyük 5 mücevher fuarı arasında yer alan İstanbul Jewelry Show, 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuar, ABD'den Hindistan'a kadar 140'tan fazla ülkeden gelecek 27 bini aşkın sektör profesyonelini tek bir platformda buluşturuyor.

Fuar kapsamında Mücevher İhracatçıları Birliğinin "İhracatın Liderleri Ödül Töreni" yapıldı.

Törene, İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Yakın ile ödüle layık görülen firmalar katıldı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe burada yaptığı konuşmada, mücevher sektörünün kendisine özgü dinamikleri bulunduğunu ve Türkiye'nin sektördeki potansiyelinin büyük olduğunu söyledi.

Markalaşma konusunda mücevher sektörünün ümit verici olduğunu ifade eden Gültepe, "Fuarlarımızla, alım heyetlerimizle, ticari heyetlerimizle sektörümüzü ve markalarımızı dünyaya çok daha güçlü bir şekilde tanıtıyoruz. Bugün burada dünyanın en iddialı mücevher fuarlarından birinin açılışını gerçekleştireceğiz. ?İstanbul Jewelry Show, dünya mücevher sektöründe en başarılı ilk 5 organizasyon arasında yer alıyor. Sektörümüzün böyle prestijli bir fuar markasına sahip olmasını biz de TİM olarak çok önemsiyoruz." dedi.

Mücevher sektörünün baştan sona tasarım ve katma değer ürettiğini belirten Gültepe, şöyle devam etti:

"Mücevher sektörüne özel önem veriyoruz. Çünkü biz mücevheri, kilogram başı ihracat değerimizin artmasının lokomotif sektörü olarak görüyoruz. Bu sektör, 2022 yılında 169 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Geçen yıl mücevher ihracatımız 5,8 milyar dolara kadar çıktı. Sektörün ihracatındaki artış aynı şekilde devam ediyor. Bu yıl da ilk 9 ayda 4,7 milyar dolar ihracat yaptı. Geçen yıla göre artış gösteren nadir sektörlerimizden bir tanesi de mücevherat sektörü, yüzde 13'e yakın bir artış var."

Gültepe, mücevher sektörünün 160 ülkeye ihracat gerçekleştirse de dış satımının yarısından fazlasını 3 ülkeye yaptığına işaret ederek, fuarın sektörün diğer ülkelerdeki pazar payını artırması noktasında destekleyici olacağını belirtti.

"Dünyanın her yerine ihracat yapabilme kabiliyetimiz var"

İstanbul Valisi Davut Gül de İstanbul'un her hafta birden fazla fuara ev sahipliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, "Sektörlerimiz oldukça dinamik. Dünyanın her yerine ihracat yapabilme kabiliyetimiz var. Dünyanın her tarafından da alım heyetleri geliyor." dedi.

Mücevher sektörünün 160'tan fazla ülkeye ihracat yapmasının önemini vurgulayan Gül, sektörün üretim ve tasarım gücüyle ihracatta fazla verebilecek potansiyeli olduğunu söyledi. Gül sözlerini, fuarın sektöre, ihracata ve İstanbul'a hayırlı olmasını dileyerek tamamladı.

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın da dünyanın 5 büyük mücevher sektöründen biri olan Türk mücevher sektörünün stratejik bir değere sahip olduğunu, imkan sağlandığında ihracatta yeni rekorlara imza atabileceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Gül, TİM Başkanı Gültepe, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ve Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı Yakın, mücevher ihracatında dereceye giren firmalara ödüllerini takdim etti.

Sanat ile mücevher bir arada

Toplam 50 bin metrekarelik alanda 5 salonda gerçekleştirilen fuarda, altın, mücevher, pırlanta, renkli taş, değerli ve yarı-değerli taş, inci, gümüş, gümüş takı ve gümüş ev eşyası, altın montür, rafineri, saat, kalıp, vitrin dekorasyon, makine-ekipman ve yan sanayi, kasa, yazılım, lojistik ile aydınlatma ürünleri tanıtılıyor.

Fuarda, 1000'den fazla firma ve markanın, altından şallar, kapalı çarşı figürlü altından atkı, Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel hazırlanan ay-yıldız takılar, fonksiyonel mücevherler, gerdanlıklar, pırlantalar gibi ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sektöre yeni açılımlar sağlayacak organizasyonlara ev sahipliği de yapacak fuarda, tasarımcıların ürünlerini yeni pazarlara açmasına da fırsat sunuluyor. Bu kapsamda Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un ortak projesi olan Designer Club ile takı tasarımcıları ve ustaları, ürettikleri tasarım ve takıları özel bir stantta sergiliyor.

İstanbul Jewelry Show ev sahipliğinde düzenlenecek "Art For Jewellery-Inspiration Hub" etkinliği de sanat ve mücevheri bir araya getiriyor. Mücevher İhracatçıları Birliği ve İstanbul Jewelry Show'un desteğiyle düzenlenen "Zamansız Asalet-Klasikten Yapay Zekaya İlham Kaynakları" sergisi, bir dönemin ikonik tasarımları olan klasik arabaları, yapay zeka ile ortak hazırlanan bir organizasyonda buluşturuyor.

Global influencerlardan sanat ve mücevher sektörünün önemli isimlerine kadar birçok konuşmacının yer alacağı fuar kapsamında, sektörün ufkunu genişletecek seminerler de olacak.

Öte yandan, dünyanın en önemli trend öngörü firmalarından WGSN, Art For Jewellery kapsamında yeni sezonun trendlerini açıklayarak tüketici tercihlerine dair bilgiler verecek.