İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırları yeniden belirlendi
Ekonomi Haberleri
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırlarında değişikliğe gidildi.
İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin sınırlarında değişikliğe gidildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Bakırköy-Şevketiye Mahallesi'nde bulunan İstanbul İhtisas Serbest Bölgesi'nin alanı 100 bin 769,05 metrekare olarak güncellendi.
Kararda, belirlenen yeni alanın parsel ve ada bilgileri ile kroki ve listesine de yer verildi.
Kaynak: AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi