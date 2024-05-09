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İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı gövdesi üzerine iniş yaptı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını ve pistin temizlendiğini bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nda gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını, pistin, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendiğini bildirdi.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ön iniş takımlarının açılmaması sonucu İstanbul Havalimanı pistine gövdesi üzerine iniş yapan kargo uçağının kaldırılması çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi.

Kargo uçağının ekipler tarafından kaldırılma çalışmalarının başarıyla tamamlandığını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Pistimiz, uçağın çekilmesinin ardından hassasiyetle temizlendi. Gerçekten işinin ehli olan ekiplerimiz, pist alanında saatler süren, organize ve çok titiz bir çalışmaya imza attı. Elim sonuçlara varabilecek bu tarz durumların önlenmesine örnek teşkil edecek bir müdahale ve çalışma performansı sergilediler."

???????Bakan Uraloğlu, olayın yaşanmaya başladığı ilk dakikadan itibaren soğukkanlı bir şekilde, strateji ve eylem planı oluşturarak hareket eden görevlileri kutlayarak, "Kargo uçağının personeline ve İstanbul Havalimanı çalışanlarımıza yeniden geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im, her türlü kaza ve beladan ülkemizi, milletimizi ve tüm insanlığı korusun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı İstanbul Havalimanı Ekonomi Güncel Haberler

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