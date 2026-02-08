Haberler

İstanbul Havalimanı'nda 90 bin tıbbi sülüğün ülkeye yasa dışı girişi engellendi

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda yapılan denetimlerde kaçak yollarla ülkeye sokulmaya çalışılan 90 bin canlı tıbbi sülüğü ele geçirdi. İlgili kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen denetimlerde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen 90 bin tıbbi sülüğün ele geçirildiğini bildirdi.

Genel Müdürlüğün NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.

İstanbul Havalimanı'nda su ürünleri kontrol görevlilerince dün gerçekleştirilen denetimlerde, yolcuya ait valiz içerisinde kaçak yollarla ülkeye sokulmak istenen yaklaşık 12,2 kilogram ağırlığında, 90 bin canlı tıbbi sülüğün ele geçirildiği belirtilen paylaşımda, "İlgili şahıs hakkında, daha önce de benzer bir fiilden işlem yapılmış olması nedeniyle Su Ürünleri Kanunu kapsamında adli işlem tesis edilmesi amacıyla suç duyurusunda bulunuldu. Biyolojik çeşitliliğimizi tehdit eden yasa dışı faaliyetlere karşı denetimlerimiz kararlılıkla ve aralıksız devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Kemal Özkök - Ekonomi
Haberler.com
