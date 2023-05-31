İstanbul Havalimanı'nda 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirildi

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirildiğini ve 205 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2018'de açılan İstanbul Havalimanı'nda bugüne kadar 1 milyon 417 bin uçuş gerçekleştirildiğini ve 205 milyondan fazla yolcunun seyahat ettiğini duyurdu.

Bakan Karaismailoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, havacılık sektörüne yaptıkları yatırımlarla gökyüzüne köprüler kurduklarını belirtti. Türkiye'nin havacılık alanında Avrupa'da lider olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, "Bu günlere ulaşmak için var gücümüzle çalıştık. Vizyon projelerimizi bir bir hayata geçirdik. Havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye çıkardık" dedi.

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