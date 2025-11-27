Haberler

İstanbul Havalimanı, Küresel Havacılıkta Yeni Liderlerden Biri

İstanbul Havalimanı, Küresel Havacılıkta Yeni Liderlerden Biri
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Financial Times'ın analizi, İstanbul Havalimanı'nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın önde gelen liderlerinden biri olarak konumlandırıyor. İstanbul'un stratejik avantajları ve büyüme hedefleri vurgulanıyor.

DÜNYANIN önde gelen ekonomi gazetelerinden Financial Times yaptığı geniş kapsamlı analizde, İstanbul Havalimanı'nı Dubai ve Riyad ile birlikte küresel havacılığın yeni üç büyük liderinden biri olarak konumlandırdı.

Haberde, bölgedeki hızlı büyümenin 'üç Heathrow büyüklüğünde' bir kapasite artışına denk geldiği belirtilirken, İstanbul'un bu rekabetin merkezindeki en güçlü oyunculardan biri olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca İstanbul'un stratejik konum avantajı, genişleyen bağlantı ağı ve insan kaynağı yönetimi yaklaşımının öne çıktığı ifade edildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nın 90 milyon yolcu kapasitesi olduğunun altı çizilirken, yapılacak büyüme çalışmaları kapsamında havalimanının 6 pist ile 200 milyon yolcu kapasitesine çıkacağı da belirtildi.

TALEP, İSTANBUL'U DUBAİ VE RİYAD'DAN AYRIŞTIRIYOR

Büyümenin İstanbul'u Orta Doğu'daki 'mega hub' rekabetinde en güçlü oyunculardan biri haline getirdiği belirtildi. Analizde, İstanbul'un yalnızca bir aktarma merkezi olmanın ötesine geçerek hem transit hem de turistik bir merkez olarak benzersiz bir konum elde ettiğine dikkat çekildi. Çift yönlü talep artışının, İstanbul'u Dubai ve Riyad'dan ayrıştıran en kritik unsur olduğu vurgulandı.

İSTANBUL'UN COĞRAFİ KONUMU BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR

Yapılan değerlendirme kapsamında açıklamalarda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahattin Bilgen, "İstanbul, Afrika–Asya–Avrupa üçgeninin tam ortasında. Bu coğrafi konum, bizi doğal bir küresel merkez haline getiriyor. Ne kadar ülkeyle bağlantınız varsa o kadar cazip oluyorsunuz; farklı ülkelerden havayolları geldikçe bağlantı ağınız daha da artıyor. İstanbul işte bu döngünün merkezinde bulunuyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Yeniden değerleme oranı Resmi Gazete'de! Vergi, harç ve cezalar artıyor

1 Ocak itibarıyla başlıyor! Tüm hesaplar sil baştan değişecek
Aile katliamında olayı aydınlatacak delil bulundu! Şüpheli yanı başlarında çıktı

Türkiye'yi yasa boğan aile katliamında şüpheli yanı başlarında çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Öğretmen ve velileri kovan kafe sahibinden skandal sözler

Öğretmen ve velileri kovdu, pişkinliği pes dedirtti
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Adeta can pazarı! Alacağını tahsil edemeyince binayı ateşe verdi

Parasını alamayan işçinin intikamı fena oldu
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri

Devasa boyutlarda! Selin vurduğu ülkeden kabus görüntüleri
2026 FIFA Dünya Kupası için yaklaşık 2 milyon bilet satıldı

Yaklaşık 2 milyon bilet satıldı! Dünya bu anı bekliyor
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi

Metroya astığı tabela akılalmaz! Eşi görmese daha iyi
Galatasaray'ın yıldızı Fenerbahçe derbisine yetişecek

Galatasaray'ın yıldızı taraftarın iple çektiği maça yetişiyor
Bıçaklı saldırıya uğrayan kadını, esnaflar meyve kasalarıyla kurtardı

Esnafların beklenmedik hamlesi büyük bir trajedinin önüne geçti
Nostradamus'un her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri ortaya çıktı

İşte ünlü kahinin her biri tüyler ürperten 2026 kehanetleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.