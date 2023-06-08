İstanbul Havalimanı Hattı'ndaki Yüksek Hızlı Metronun Yerli Üretim Projesi Tanıtıldı

Türk ve Çinli firmaların ortak projesiyle, Türkiye'nin ilk ve en süratli sürücüsüz yüksek hızlı metrosu üretilecek. İstanbul Havalimanı Hattı'nda faaliyet gösteren metro, elektrikli lokomotifler konusunda uzmanlaşmış Çinli şirket CRRC Zhuzhou Locomotive Limited Şirketi (CRRC ZELC) tarafından geliştirildi. Projenin yerelleştirilmesi sayesinde Türk şirketleri de yerli metro vagonu üretecek.

İstanbul Havalimanı Hattı'ndaki yüksek hızlı metronun yerli üretim projesinin tanıtım töreni, Çarşamba günü başkent Ankara'da gerçekleşti.

Türk ve Çinli firmaların ortak projesiyle, Türkiye'nin ilk ve en süratli sürücüsüz yüksek hızlı metrosu üretilecek.

İstanbul Havalimanı Hattı, kent merkezini yeni havalimanına bağlayan Türkiye'nin ilk yüksek hızlı metro hattı olarak halihazırda faaliyet gösteriyor.

Günde 800.000 yolcunun seyahat edebildiği hat, seyahat süresini yarım saatten daha kısa bir süreye indiriyor. Metro, elektrikli lokomotifler konusunda uzmanlaşmış Çinli şirket CRRC Zhuzhou Locomotive Limited Şirketi (CRRC ZELC) tarafından geliştirildi. Metro, saatte 120 kilometre tasarım hızına ve maksimum 1.100 kişilik yolcu kapasitesine sahip. Projenin 40 vagondan oluşan ilk aşaması 22 Ocak'ta hizmete girmişti.

CRRC-MNG Şirketi, Çin'in önerdiği Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne karşılık CRRC ZELC ve Türkiye MNG Grup tarafından 2013 yılında ortaklaşa kuruldu.

Yerelleştirilen üretim projesi sayesinde 10'dan fazla Türk şirketi, daha fazla yerli metro vagonu üretmek için CRRC-MNG ile güçlerini birleştirecek. Proje yüzde 60 yerelleşme oranını hedeflerken, bu da Türk işçiler için daha fazla istihdam ve uzmanlık, Türkiye'nin demiryolu taşımacılığı sanayi zinciri içinse daha fazla kalkınma anlamına geliyor.

Projede yer alanlar, heyecan ve memnuniyetlerini paylaştı.

SES 1 (Türkçe): VOLKAN YALÇIN, CRRC-MNG çalışanı:

"CRRC-MNG şirketinde kaynak atölyesinde görevliyim. Çinli iş arkadaşlarımdan kaynak yapmayı öğrendim. Belge almam için kursa gönderdiler. Kurstan alüminyum kaynakçı belgesi aldım. Eşim ve çocuklarımla beraber metroya binip gezmeye gittiğimde çok mutlu oluyorum. Çinli arkadaşlarla ve müdürlerle çok mutluyuz, beraber çalışıyoruz."

SES 2 (Çince): QİN BO, CRRC-MNG'nin Kurumsal Yönetim Departmanı Müdürü:

"Şirketimiz son 10 yıldır Ankara, İzmir, İstanbul ve diğer kentlere 400'den fazla metro vagonu tedarik ederek yerel trafik yoğunluğunun azalmasına katkıda bulundu. Şirketimiz, kuruluşundan bu yana yerel halk için 200'den fazla istihdam yarattı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Ankara'dan bildiriyor.(XHTV)