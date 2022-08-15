İstanbul Havalimanı geçen hafta Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci sırada yer aldı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün (SHGM) sosyal medya hesabından, geçen haftanın hava yolu trafiğine ilişkin Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verileri paylaşıldı. Buna göre, İstanbul Havalimanı, 8-14 Ağustos döneminde Avrupa'daki en yoğun havalimanları arasında günlük ortalama 1332 uçuşla birinci oldu. İstanbul Havalimanı'nın ardından Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Frankfurt ve London Heathrow havalimanları sıralandı. Türk Hava Yolları ise günlük ortalama 1488 uçuşla en fazla uçuş düzenleyen hava yolu şirketleri arasında 3'üncü sırada yer aldı. Ekonomi AA / Sevgi Ceren Gökkoyun İstanbul Havalimanı Ekonomi Haberler

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