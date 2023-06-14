İstanbul Havalimanı çalışanları 'Skywalkers' etkinliğinde buluştu

İstanbul Havalimanı işletmesi İGA'nın düzenlediği 'Skywalkers' etkinliğinde binlerce çalışan bir araya geldi. Etkinlikte yarışmalar, sahne performansları ve motivasyon etkinlikleri yer aldı. İGA İstanbul Havalimanı İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, çalışanlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Türk misafirperverliğinin en üst düzey dokunuşunu havalimanında yansıttıklarını belirtti.

İga İstanbul Havalimanının binlerce çalışanı, "Skywalkers" etkinliğinde bir araya geldi.

İstanbul Havalimanı işletmesi İga'nın, çalışanların katılımıyla bu yıl 4'üncüsünü düzenlediği etkinlik, havalimanının otopark alanında yapılıyor.

Mottosu "Misafir Biziz" olarak belirlenen, 2 gün sürecek "Skywalkers" etkinliğinde, yarışmalar ve sahne performansları da yer alıyor.

İga İstanbul Havalimanı çalışanlarına özel motivasyon etkinliği kapsamında bilgi yarışmaları, panel ve atölyeler düzenleniyor.

Müzik gruplarının sahne aldığı etkinlikte, sokak lezzetleri ile çalışanlar keyifli anlar geçiriyor.

Etkinlikte konuşan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, çalışanlarla böyle bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Dünyadaki rakiplerinden kendilerinin ayıran önemli bir özelliklerinin olduğunu belirten Samsunlu, "Bu, Türk misafirperverliği olarak ortaya çıkıyor. Bu havalimanında Türk misafirperverliğinin en üst düzey dokunuşunu, sizlerle beraber yolcularımıza ve paydaşlarımıza yansıtıyoruz." dedi.

Güney Kore'de Dünya Sivil Havacılık Örgütünün düzenlediği bir konferansa katıldığını anlatan Samsunlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın her köşesine gittiğinizde oradaki insanların sizin havalimanınızdan bahsetmesi, oradan geçerken yaşadığı tecrübeyi anlatması, orada alkış tutması beni çok mutlu ediyor ve umutlandırıyor. Biz 5 yıllık bir şirketiz. Karşımızda rakip olarak gördüğümüz havalimanlarının 50-60-70-80 yıllık tarihleri var. 5 yılda bir araya gelmiş bu kadar genç grubun böyle başarılara imza atmış olmasından dolayı hepinizin gurur duyması lazım. Bu havalimanında yaptığınız çalışmalar hem ülkemiz hem de dünya için çok önemli. Bundan dolayı sizleri alkışlıyorum."

İGA İstanbul Havalimanının sürdürülebilirlik faaliyetlerine ve hedeflerine de değinen Samsunlu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmaları anlattı.

Samsunlu, afet bölgesindeki mücadeleye destek veren İGA çalışanlarına teşekkür etti.

"İyi Fikir Projesi" yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği etkinlik, yarışmalar ve sahne performanslarıyla devam ediyor.