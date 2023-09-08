İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

İstanbul Havalimanı, 21-27 Ağustos tarihleri arasında günlük ortalama 1523 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Türk Hava Yolları ise bu dönemde günlük ortalama 1642 uçuş gerçekleştirdi.