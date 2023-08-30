İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı Oldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 21-27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 21- 27 Ağustos arasında günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu duyurdu.

Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı 21- 27 Ağustos arası Avrupa havacılık verilerine göre; İstanbul Havalimanı günlük ortalama 1511 uçuşla Avrupa'nın lideri oldu. En yoğun ilk 20 havalimanı arasında pandemi öncesine göre yüzde 118'lik bir büyüme sağladı. Türkiye hızlanıyor" ifadelerini kullandı.