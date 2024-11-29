Üye Girişi
Haberler
Van'ın Bahçesaray Belediye Başkanı Ayvaz Hazır, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırıldı

Terörden ceza alan Bahçesaray Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

 Van'da kayyum protestosu: Belediye binası önünde toplandılar

Van'da kayyum protestosu

 Suriye'de 'rejim askerlerinin kullandığı iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası

'Rejim askerlerinin iletişim cihazları patlatılıyor' iddiası
Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti. Londra Heathrow ve Amsterdam Schiphol'un ardından ilk sırada yer aldı.

İstanbul Havalimanı, 18-24 Kasım tarihleri arasında günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak kayıtlara geçti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) 18-24 Kasım'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı. Söz konusu Rapora göre İstanbul Havalimanı, bu dönemde günlük ortalama bin 318 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul Havalimanı'nı, günlük bin 243 uçuşla Londra Heathrow, bin 240 uçuşla Amsterdam Schiphol ve bin 151 uçuşla Frankfurt havalimanları takip etti. Sabiha Gökçen Havalimanı ise günlük 648 uçuşla 10'uncu sırada yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış
img

Galatasaray'ı tehdit ettiler
img

İşte Beşiktaş'ın yeni başkanı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Kahve falında zürafa görmek ne demek? Dede Korkuta'ta, İlyada'a, Decameron'da, Binbir Gece Masalları'nda teleme, çobanaşı geçer mi? Teleme hangi eserde geçer? Taze sağılmış keçi sütüne incir sütü veya incir dali konup sütün 5 dakika içerisinde mayalanmasıyla yapılan, Anadolu Yörükleri arasında "teleme" .... Kuduz aşısını geliştiren ve 1885'te aşıyı ilk kez uygulayan mikrobiyolog ve kimyager kimdir? Kim Milyoner Olmak İster yeni bölüm soru ve cevapları! Brighton Southampton CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kahve falında geyik görmek ne demek? 1 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Oğlak, Aslan, Koç burcu yorumu! 1 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları TikTok çöktü mü? Tiktok'a neden girilmiyor, erişim engeli mi getirildi? Gözde Atasoy kimdir? Gözde Atasoy görevi, mesleği ne? Harun Arslanargun kimdir? Harun Arslanargun hayatı ve biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.