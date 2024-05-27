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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın En Yoğun Havalimanı

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İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs tarihleri arasında günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi. Amsterdam Schiphol ve Londra Heathrow havalimanları ise sırasıyla 1412 ve 1326 uçuşla İstanbul Havalimanı'nı takip etti.

İstanbul Havalimanı, 13-19 Mayıs'ı kapsayan dönemde, günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olarak belirlendi.

Avrupa Hava Seyrüsefer Güvenliği Teşkilatının (EUROCONTROL) 13-19 Mayıs'a ilişkin "Avrupa Havacılık Raporu" yayımlandı.

İstanbul Havalimanı'nın, bu dönemde günlük ortalama 1434 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanları arasında ilk sırada olduğu raporda yer aldı.

Bu havalimanını günlük 1412 uçuşla Amsterdam Schiphol ve 1326 uçuşla Londra Heathrow havalimanları takip etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

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