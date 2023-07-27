İstanbul Halk Ekmek Ürünlerine Yüzde 66 Zam Yapıldı

İSTANBUL Halk Ekmek ürünlerine bugünden geçerli olmak üzere yüzde 66 zam yapıldı. Zamla, normal ve kepekli ekmeğin fiyatı 3 liradan 5 liraya çıkarken, bazı vatandaşlar zamlı fiyatları normal karşıladı, bazıları ise fiyatların pahalı olmasından yakındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66 zam yapıldı. Dün bildirilen fiyat farkı bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Halk Ekmek büfelerinde 3 liraya satılan 250 gram normal ekmek ve kepek ekmeği, yeni fiyatlandırmayla 5 liradan satılmaya başladı. Zamla, organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çavdarlı ekmek ise 14 liradan 20 liraya çıktı. Glutensiz ekmek 25 lirayken, 30 lira oldu. Ekmek çeşitlerindeki fiyat farkı ise yarından itibaren geçerli olacak.

"EKMEK ÇEŞİTLERİNDE SATIŞ ETKİLENEBİLİR AMA NORMAL EKMEĞİ ETKİLEMEZ"

Halk Ekmek büfesi işletmecisi Hüseyin Kabakçı, 'Dün bildirimi yapıldı bugün ekmeğe zam geldi. Yarın da normal olarak çeşitlere gelecek. Vatandaş çeşitli fikirlerde ayrı ayrı. 5 lirayı çok gören de var, fırınlara nazaran iyi oldu diyen de var. Çok alanlar memnun. Az alanlar memnun olmayabilir. Şu an normal ekmek ve kepek ekmeğine zam geldi. Çeşit kısmı bugün normal fiyattan. Satışlarda çeşitleri etkileyebilir ama ekmeği etkileyeceğini zannetmiyorum. Kalabalık bu saatlerde aynı dengede. Biraz sonra ekmeğimiz gelecek, bunu vatandaş da biliyor. Satışlara etkisi olacağını düşünmüyorum çünkü kalabalık bir aileyi düşünün. Maalesef 5 lirayla 8 lira arası 3 lira yapar" dedi.

"MECBUR ALACAĞIZ"

Büfeye ekmek almak için gelen Ahmet Kış ise, 'Bundan yaklaşık 1 buçuk sene önce yanlış hatırlamıyorsam 75 kuruşa alıyorduk. Fırınlar da pahalı ama gitgide fırınlara yaklaştı. Makası kapattılar. Ben birkaç komşuya ekmeği aynı anda alıyorum. O yüzden her geldiğimde 10 tane alıyorum. O sayı değişmiyor. Boğazdan kısamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok, mecburen yiyeceğiz" diye konuştu. Osman Ergün ise, '3 lirayken 5 lira olmuş. Ben Ankara diye duymuştum ama burası da aynıymış. Pahalı, çok pahalı. Bir ekmek bana sabah kahvaltısında yetiyor. Öğlen, akşam yemiyorum" dedi. Bir başka vatandaş da, 'Sayı değişmeyecek, aynı yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Fırına göre fiyatlar biraz daha iyi. Mecbur alacağız, aç kalacak halimiz yok, her türlü alınacak" ifadelerini kullandı.