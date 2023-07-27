İstanbul Halk Ekmek Ürünlerine Yüzde 66 Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek ürünlerine yüzde 66 zam yapıldı. Dün bildirilen fiyat farkı bugün itibariyle uygulanmaya başladı. Halk Ekmek büfelerinde 3 liraya satılan 250 gram normal ekmek ve kepek ekmeği, yeni fiyatlandırmayla 5 liradan satılmaya başladı. Zamla, organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya, tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya, çavdarlı ekmek ise 14 liradan 20 liraya çıktı. Glutensiz ekmek 25 lirayken, 30 lira oldu. Ekmek çeşitlerindeki fiyat farkı ise yarından itibaren geçerli olacak.

"EKMEK ÇEŞİTLERİNDE SATIŞ ETKİLENEBİLİR AMA NORMAL EKMEĞİ ETKİLEMEZ"

"MECBUR ALACAĞIZ"

Büfeye ekmek almak için gelen Ahmet Kış ise, "Bundan yaklaşık 1 buçuk sene önce yanlış hatırlamıyorsam 75 kuruşa alıyorduk. Fırınlar da pahalı ama gitgide fırınlara yaklaştı. Makası kapattılar. Ben birkaç komşuya ekmeği aynı anda alıyorum. O yüzden her geldiğimde 10 tane alıyorum. O sayı değişmiyor. Boğazdan kısamıyorsunuz. Yapacak bir şey yok, mecburen yiyeceğiz" diye konuştu. Osman Ergün ise, "3 lirayken 5 lira olmuş. Ben Ankara diye duymuştum ama burası da aynıymış. Pahalı, çok pahalı. Bir ekmek bana sabah kahvaltısında yetiyor. Öğlen, akşam yemiyorum" dedi. Bir başka vatandaş da, "Sayı değişmeyecek, aynı yiyeceğiz, yapacak bir şey yok. Fırına göre fiyatlar biraz daha iyi. Mecbur alacağız, aç kalacak halimiz yok, her türlü alınacakö ifadelerini kullandı.