İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor" - Haberler

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İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: "Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor"

AA - Gökhan Yıldız - Ekonomi
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İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Özkarabulut: 'Bir simit 4 dilim ekmek yerine geçiyor'

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini belirtti.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğr. Üyesi Dr. Ayşe Huri Özkarabulut, bir tam simidin 4 dilim ekmek yerine geçtiğini belirtti.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özkarabulut, simidi diyet listelerine ekleyeceklere uyarılarda bulundu.

Özkarabulut, diyet yapılırken bile küçük bir kaçamak olarak simidin yenilebileceğini, önemli olan neyin yerine ve ne kadar yenilmesi gerektiğini bilinmesinin önemli olduğunu açıkladı.

Türk mutfağının vazgeçilmezlerinden olan simidin günün birçok öğününde tüketildiğini belirten Özkarabulut, şunları kaydetti:

" Simit, rafine buğday unu, tuz, su ve maya kombinasyonundan yapılır, üzerine pekmez ve susam karışımı sürülerek pişirilir. Karbonhidrattan zengin bir besindir. Sadece az miktarda yağ ve protein sağlar. Susamlı simidin 100 gramında 275 kalori bulunmaktadır. Çeyrek simit 25 gr 69 kaloridir. Susamlı simidin 100 gramı 57,14 gram karbonhidrat, 10,71 gram protein, 3,57 gram yağ, 3,6 gram lif içermektedir. Bir simit yaklaşık 4 dilim ekmek yerine geçer. Susam, simidin kalorisini iki katına çıkardığından kilo kontrolü için ekmek yerine yenilecek miktar olarak kontrollü tüketilmelidir."

Kilo verme süreçlerinde simidin kalorisi bakımından, mevcut süreci sekteye uğramamak için tüketilmesi gereken miktarın iyi ayarlanması gerektiğine vurgu yapan Özkarabulut, aynı zamanda susamın kolesterol yükseltici bir etkisinin bulunmadığının da altını çizdi.

Özkarabulut, antioksidan özellikli bileşikler içeren susamın, A, E ve C vitaminlerinden ve beyin ve sinir hücreleri için faydalı olan lesitin ve demir minerali bakımından oldukça zengin olduğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra susamın ciddi alerjik reaksiyonlara sebep olduğunu açıklayan Özkarabulut, susamlı yiyecekler tüketildikten sonra ciltlerinde kaşıntı, kızarıklık ve döküntü olan kişilerin dikkatli olması gerektiğini, susama alerjisi olan kişilerin ayçiçeği çekirdeği, keten tohumu ya da haşhaş ile kaplanmış olan simit çeşitlerini tercih edebileceklerini belirtti.

AA / Gökhan Yıldız - Ekonomi

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