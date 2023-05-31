İstanbul Fuar Merkezi, 10. WORLD ECOMMERCE FORUM'a ev sahipliği yapacak

İstanbul Fuar Merkezi (İFM) 10. WORLD ECOMMERCE FORUM kapsamında global perakende e-ticaret markalarını ağırlamaya hazırlanıyor. Forum, 41 ülkeden 100 binden fazla ziyaretçiye ev sahipliği yapacak.

8-9-10 Haziran 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenecek 10. WORLD ECOMMERCE FORUM'da "E-Ticaretin Yeni Yüzyılı" teması ele alınacak. Uluslararası e-ticaret platformu WORLDEF öncülüğünde düzenlenen forum, global e-ticaret ekosistemini ağırlamaya hazırlanırken, forumun sponsorluk, stant ve B2B masa satışları tükendi. Foruma dünyanı dört bir yanından 100 binden fazla ziyaretçi bekleniyor. Foruma global pazaryerlerinden 70 binden fazla satıcı, 550 konuşmacı, 200 üretici, 260 servis sağlayıcı katılıyor. 400 stant ve 200'den B2B iş birliği masası kurulacak forumda global perakende e-ticaret markaları da yer alıyor. Ayrıca, e-ticaret profesyonellerinden pazaryerlerine kadar birçok katılımcı da forumda yerini alacak.

"FORUMA İKİ HAFTA KALA TÜM SATIŞLARIMIZ TÜKENDİ"

WORLDEF Başkanı Ömer Nart, forum için tüm sponsorluk, stant ve B2B masa satışlarının tükendiğini söyledi. Forumda e-ticaret ve e-ihracat ekosistemine ilişkin birçok konu değerlendirileceğini vurgulayan Nart, "Forum'un konsepti benzersiz özellikler taşıyor. B2B iş birliklerine odaklandığımız forum, global e-ticaret ekosisteminde binlerce iş birliğine ev sahipliği yapacak. Bu çerçevede forumun sponsorlukları, stantları ve B2B masalarına çok fazla talep oldu. Foruma iki hafta kala tüm satışlarımız tükendi. Yoğun ilgiye çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Ömer Nart, 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "WORLD ECOMMERCE FORUM ANTALYA" etkinliğinin hazırlıklarına başladıklarını da sözlerine ekledi.