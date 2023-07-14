İstanbul Finans Merkezi'nde İntihar Olayları Artıyor

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul Finans Merkezi'nde aynı şantiye içerisinde bulunan farklı inşaat şirketlerinde intihar olaylarının arttığını ileri sürdü. Saki, işçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekerek, uzun çalışma saatleri, mobbing, ırkçılık ve sosyal güvencesizlik gibi faktörlerin işçileri umutsuzluğa ve intihara sürüklediğini belirtti.

Yeşil Sol Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki, İstanbul Finans Merkezi'nde aynı şantiye içerisinde bulunan farklı inşaat şirketlerinde intihar olaylarının arttığını ileri sürdü.

Saki, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Finans Merkezi inşasında işçilerin yaşadığı sorunlara ilişkin soru önergesi verdiklerini belirtti.

İşçilerin yaşadığı sorunlara değinen Saki, "Edindiğimiz bilgilere göre son bir yılda İstanbul Finans Merkezi'nde aynı şantiye içerisinde bulunan farklı inşaat şirketlerinde intihar olaylarının arttığını görülmektedir. Uzun ve yoğun çalışma, mobbing, ırkçılık, sosyal güvencesizlik sendikalaşma engelleriyle de birleşince işçileri umutsuzluğa, yalnızlığa ve intihara sürüklüyor." diye konuştu.