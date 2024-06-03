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İstanbul, Dünya Tohumculuk Kongresi'ne ev sahipliği yapacak

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Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen Dünya Tohumculuk Kongresi, gelecek yıl İstanbul'da düzenlenecek. Türkiye'nin tohumculuk sektörünü geliştirmek amacıyla yapılan kongre, TSÜAB ve TÜRKTED tarafından ev sahipliği yapılacak.

Uluslararası Tohumculuk Federasyonu (ISF) tarafından organize edilen Dünya Tohumculuk Kongresi, gelecek yıl Tohum Sanayicileri ve Üreticileri Alt Birliği (TSÜAB) ve Türkiye Tohumculuk Endüstrisi Derneği (TÜRKTED) ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, dünyanın farklı ülkelerinden tohumculuk sektörü temsilcilerini bir araya getiren Dünya Tohumculuk Kongresi, bu yıl Hollanda'nın Rotterdam şehrinde düzenlendi.

ISF tarafından her yıl farklı bir ülkede organize edilen Dünya Tohumculuk Kongresi, 2025'te Türkiye'de yapılacak.

Kongre, İstanbul'da TSÜAB ve TÜRKTED ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TSÜAB Başkanı Yıldıray Gençer. konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Uluslararası Tohumculuk Federasyonunun 59 ülkeden 8 bine yakın üyesi bulunduğunu belirterek, "Dünya çapında önde gelen tohumculuk sektörü temsilcilerini 19-21 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul'da ağırlayacağız. Kongreyi İstanbul'da 2 bine yakın katılımcıyla gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Kongre için önümüzde yaklaşık 1 yıllık süre var. Ülkenin tohumculuk sektörünü daha ileri taşımak için Kongre çalışmalarına şimdiden başladık." diye konuştu.

Bu seneki Kongrede Türkiye'yi 50 kişilik heyetle temsil ettiklerine işaret eden Gençer, şunları kaydetti:

"Dünyada artık yıllık 1 milyon 300 bin ton sertifikalı tohum üreten, 116 ülke ile 576 milyon dolarlık tohum ticaret hacmi bulunan ve artık net ihracatçı konuma geçmiş bir Türkiye tohumculuk sektörü gerçeği var. Firmalarımız yoğun mesaiyle Türk tohumculuğunu dünya sıralamasında ilk 5'e sokmak için çabalıyor. Ülkemizde tescil altına alınmış 12 bin, üretim izni almış 3 bin çeşit tohum var. Değişen trendlere ve iklim koşullarına uygun, verimli ve kaliteli çeşitleri geliştirmek için çalışmaya devam ediyoruz."

Kaynak: AA / Ekonomi

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