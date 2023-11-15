Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, İstanbul'un dünya ayakkabı endüstrisinin kesişim noktası olduğunu belirtti. İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nde, yalın üretim, sürdürülebilirlik, inovasyon, esneklik ve tasarım gibi başlıklar ele alındı. Kongre, Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sundu.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, İstanbul'un dünya ayakkabı endüstrisinin kesişim noktası olduğunu, pek çok başlıkta geleceğin rotasının burada çizildiğini belirtti.

İçten, yaptığı açıklamada, İstanbul'da gerçekleştirilen 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nde, yalın üretim, sürdürülebilirlik, inovasyon, esneklik ve tasarım gibi başlıkların ele alındığını aktardı.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştiren kongrede, 5 kıtadan katılımcı ağırladıklarını ifade eden İçten, etkinliğin Türkiye ve İstanbul'un tanıtımına da büyük katkı sunduğunu vurguladı.

İçten, Avrupa Ayakkabı Konfederasyonu (CEC) işbirliğinde "Geleceği Şekillendirmek" temasıyla düzenlenen kongrede, dünya ayakkabı endüstrisinin gelecek rotasının çizildiğini kaydetti.

"Türkiye ayakkabı üretiminde küresel oyuncu"

Talep daralması ve uluslararası rekabet gibi nedenlerle sıkıntılı bir dönemden geçen Türk ayakkabı sektörünün global alıcılarla buluşması için de kongrenin uygun bir zemin sunduğunu belirten İçten, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Küresel ayakkabı endüstrisinin profesyonelleri, sektörümüzün uluslararası düzeyde en büyük organizasyonu olan 7. Dünya Ayakkabı Kongresi'nde buluştu. İstanbul'da 7-9 Kasım'da gerçekleştirilen etkinliğe TASD olarak ev sahipliği yaptık. İstanbul, dünya ayakkabı endüstrisinin kesişim noktası oldu. Yalın üretim, sürdürülebilirlik, inovasyon, esneklik ve tasarım gibi pek çok başlıkta geleceğin rotası İstanbul'da çizildi. Clarks, Alibaba, Deichmann gibi dünya devleriyle Türkiye'den DESA, LC Waikiki gibi büyük perakende markalarının üst düzey yöneticilerinin de aralarında bulunduğu isimler, ayakkabı endüstrisindeki ekonomik gelişmeleri, trendleri ve stratejileri değerlendirdiler.

Türk ayakkabı endüstrisi için de çok verimli bir organizasyon oldu. Yapılan sunumlar gelecek ile ilgili pozisyon alma noktasında bizlere çok önemli ipuçları verdi. Bilindiği üzere Türkiye ayakkabı üretiminde bir küresel oyuncu. 550 milyon çiftle Avrupa'nın birinci, dünyanın ise altıncı büyük üretim merkezi. Üretimin yanı sıra tasarım gücümüzü de her geçen yıl artırıyoruz. Ancak küresel talepteki daralma ve buna bağlı müşteri kayıpları hem üretime hem de istihdama olumsuz yansıyor. Kongrede bu süreçten nasıl çıkabileceğimize dair de çıktılar edindik."

"Dünya spor markaları, üretimlerini Türkiye'ye kaydırıyor"

TASD Başkanı İçten, her ne kadar fiyat tutturmakta zorlanılsa da küresel markaların Türkiye'ye olan ilgilerinin artarak devam ettiğine dikkati çekerek, uluslararası bir spor ayakkabı firmasının ülkedeki üretimini günlük 7 bin çifte çıkardığını aktardı.

İçten, "Avrupa merkezli bir başka küresel marka da ülkemizde üretim yapma konusunda zemin yokluyor. Biz bu örnekleri Türk ayakkabı endüstrisine ve Türkiye'ye güvenin göstergesi olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

CEC Başkanı Luis Onofre de kongre sonrası yaptığı değerlendirmede, ayakkabı firmalarının ve markalarının, müşteri beklentilerini daha iyi karşılayabilmek adına hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti. Onofre, bu amaçla ayakkabı sektöründe en önemli ve en gerekli kavramların inovasyon ve işbirliği olduğunu kaydetti.