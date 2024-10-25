İstanbul'dan Van'a Gelen Turistler, Bal Hasadıyla Tanıştı

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen 40 kişilik yerli turist kafilesi, hasadını yaptıkları Van balına hayran kaldı.

Tur şirketi aracılığıyla İstanbul'dan Van'a gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında, önce özel kıyafetler giydi, ardından da kovanlardan bal topladı. Yıllardır Van'da karakovan balı üreten Ömer Akbulak'ın bahçesinde organik balı hem tatma hem de yerinde görme imkanı bulan yerli turistler, arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yaptı.

Bal hasadını artık Van'da geleneksel hale getirdiklerini belirten arıcı Ömer Akbulak ise "Yerli turistlere sürekli bu hasadı yapıyoruz. Bu hasadı yaparken kendileri de mutlu oluyor. Hakiki balın nasıl yetiştiğini hangi kovanda ve nasıl bir ortamda olduğunu görüyorlar. Hasadını kendileri yapıyor ve hasat ettikleri balı da satın alıyorlar. Burada gerçek balın tadına varıyorlar. Kendileri de mutlu oluyor bizde mutlu oluyoruz" dedi.

Hasadını yaptıkları balı tadan yerli turistler ise ilk defa böyle güzel bir balı tattıklarını ifade ederek böyle bir imkan sunduğu için Ömer Akbulak'a teşekkür etti. - VAN