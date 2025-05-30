İstanbul'dan Graz'a Direkt Uçuşlar Başladı

İstanbul'dan Graz'a Direkt Uçuşlar Başladı
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Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avusturya'nın Graz şehrine haftada 3 gün direkt uçuş seferleri düzenlemeye başladı. Uçuşların başlamasıyla birlikte Graz, İstanbul'a bağlanarak önemli bir turistik destinasyon haline geldi.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Avusturya'nın ikinci büyük şehri Graz'a direkt uçuşlar başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, Viyana'nın ardından Avusturya'daki ikinci noktası olan Graz'a haftada 3 gün sefer düzenleyecek.

Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en yoğun 8'inci havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, gerçekleştirdiği işbirlikleriyle Avrupa'nın önemli merkezlerini İstanbul'a doğrudan bağlamaya devam ediyor. Avusturya'nın Steiermark eyaletinin başkenti Graz'a (GRZ) seferler, Pegasus Hava Yolları ile salı, cuma ve pazar olmak üzere haftada 3 frekans gerçekleştirilecek.

Yeni hatta uçuşlar başladı. Sabiha Gökçen'den kalkış yapan ilk Graz uçağı için terminalde düzenlenen tören renkli görüntülere sahne oldu. Kapı kısmına yerleştirilen geleneksel Avusturya kıyafetleri temalı fotoğraf çekim alanı, yolcuların beğenisini kazandı. Uçuş öncesi misafirlere kapı kısmında çikolata ikram edildi.

Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan halihazırda Avusturya'nın başkenti Viyana'ya (VIE) günlük seferler bulunuyor. Pegasus Hava Yolları'nın Graz hattı, ülkenin ikinci büyük şehrini de Sabiha Gökçen ile İstanbul'a bağlıyor. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Graz bağlantısıyla birlikte 52 ülke ve 107 dış hat, 39 iç hat toplam 146 destinasyona erişim sağlıyor.

Habsburg Hanedanlığı döneminde önemli bir idari merkez olan Graz kenti, tarihi ve kültürel birikimiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Graz Eski Şehir Merkezi (Altstadt) 1999'da UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı. Yaklaşık 300 bin kişilik nüfusa sahip şehir aynı zamanda Schlossberg Tepesi ile tanınıyor. Tarihi saat kulesi (Uhrturm) ve modern mimarisiyle dikkati çeken Graz Sanat Müzesi (Kunsthaus), kentin simge yapıları arasında bulunuyor.

Avrupa'nın önemli öğrenci şehirlerinden biri olmasının etkisiyle genç ve dinamik bir atmosfere sahip olan Graz, misafirlerini gastronomi açısından zengin bir mutfakla karşılıyor. Slovenya ve Macaristan gibi yakın destinasyonlara kolay ulaşım avantajları bulunan Graz, yürüyüş ve bisiklet tutkunları için Alpler'in gölgesinde doğayla iç içe bir ortam sunuyor.

Kaynak: AA / Enes Ege - Ekonomi
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