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İstanbul'dan Gelen Turistler Van'da Organik Bal Hasadı Yaptı

İstanbul'dan Gelen Turistler Van'da Organik Bal Hasadı Yaptı
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Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetmek için gelen 50 kişilik turist grubu, arıcı kıyafetleri giyerek organik bal hasadı gerçekleştirdi. Arıcılık deneyiminin yanı sıra Van'ın yerel lezzetlerini tatma fırsatı buldular.

Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen 50 kişilik yerli turist kafilesi, arıcı kıyafeti giyerek, satın aldıkları organik balın hasadını yaptı.

Tur şirketi aracılığıyla kente gelen yerli turistler, bir arıcının üretim sahasında, önce özel kıyafetler giydi, ardından da kovanlardan bal topladı. Ziyaretçiler, karako Van balı üreten Ömer Akbulak'ın evine misafir olarak, ikramların ardından organik balı hem tatma hem de yerinde görme imkanı buldu. Arıcı kıyafeti giyip kovanların bulunduğu alanda bal hasadı yapan grup üyeleri, kovandan çıkardıkları ürünleri satın aldı.

Üç kuşaktır arıcılıkla uğraştıklarını belirten Ömer Akbulak isimli balcı, "Her sene ekim ayında Van'a gelen turistler oluyor. Rehber arkadaşların aracılığı ile kendi ballarını kendileri çıkartmak istiyorlar. Biz de onlara imkan sağlıyoruz ve kendilerini ağırlıyoruz. Maskelerini giyiyorlar ve kendi ballarını kendileri çıkarıyorlar" dedi.

Bu etkinlikle gelen yerli turistlere Van'ı tanıttıklarını aktaran Akbulak, "Onlara burada yemek yediriyoruz. Van'ın otlu peynirini, hakiki balını yediler ve semaver çayı ikramında bulunduk. Çok memnun kaldılar. Amacımız çiftçiliğin ne kadar önemli bir yerde olduğunu göstermek. İlimizi tanıtmak ve Van'dan memnun kalmalarını sağlamak için etkinlik yaptık. Etkinlikte hakiki sepet kovan balının burada yapıldığını gösterdik. Kendi çıkardıkları balı satın aldılar. Biz kazançlı çıktık, onlar da eğlendiler. İkimiz açısından da çok güzel bir etkinlik oldu. ileriki zamanlarda tekrar bu etkinliği yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbul'dan gelen yerli turistler ise güzel bir etkinlik olduğunu belirterek teşekkür ettiler. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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