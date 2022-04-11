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İstanbul'dan Daday'a yardım eli

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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İstanbul'dan Daday'a yardım eli

İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi dağıttı.

KASTAMONU (İHA) - İstanbul'da faaliyet gösteren Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kastamonu'nun Daday ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi 200 aileye yardım kolisi dağıttı.

İstanbul'da faaliyetlerine devam eden Kastamonu İli Daday İlçesi Çevre Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Ramazan ayında Kastamonu'nun Daday ilçesinde ikamet eden 200 aile için gıda kolisi gönderdi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı 200 yardıma muhtaç aileye dağıtılan yardım kolileri, görevliler tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kastamonu, İstanbul, Ekonomi, Haberler

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