İstanbul'daki kayıtlı araç sayısı 23 ilin toplam nüfusu kadar

İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Türkiye'de 23 ilin toplam nüfusuna denk geliyor. Megakentte trafiğe kayıtlı 4 milyon 940 bin 10 araç bulunuyor.

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı her geçen gün artıyor. İstanbul'da günün belirli saatlerinde araç yoğunluğu trafiği artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre İstanbul'da 2022 yılı Aralık ayı itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 4 milyon 940 bin 10 araç bulunuyor. Bu araçların 3 milyon 328 bin 8'ini otomobil, 100 bin 995'ini minibüs, 37 bin 268'ini otobüs, 779 bin 451'ini kamyonet, 145 bin 647'sini kamyon, 507 bin 138'ini motosiklet ve 41 bin 503'ünü diğerleri oluşturuyor.

23 ilin nüfusu kadar araç var

İstanbul'da 23 ilin toplam nüfusu kadar araç bulunuyor. Megakentte 4 milyon 940 bin 10 kayıtlı araç trafikte görülürken, en düşük nüfusa sahip 23 ilin toplam nüfusu 5 milyon 76 bin olarak hesaplanıyor. Bu iller; Bolu, Nevşehir, Yalova, Bingöl, Kars, Hakkari, Kırıkkale, Burdur, Karaman, Karabük, Kırşehir, Erzincan, Bilecik, Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Artvin, Gümüşhane, Kilis, Ardahan, Bayburt ve Tunceli'den oluştu.

TÜİK, 2022 yılı Aralık ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Türkiye'de 2022 yılında bir önceki yıla göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,1 artarak 1 milyon 269 bin 912 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 17,1 azalarak 35 bin 585 adet oldu. Böylece 2022 yılında trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 234 bin 327 adet artış gerçekleşti.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 11,7 arttı. Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 37,6, traktörde yüzde 12,0, minibüste yüzde 2,3, otomobilde yüzde 1,9 artarken otobüste yüzde 18,9, kamyonda yüzde 17,2, kamyonette yüzde 5,2 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 1,7 azaldı. - İSTANBUL