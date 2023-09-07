İstanbul'da Yağışlar Barajlardaki Doluluk Oranını Artırdı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, İSTANBUL'da Başakşehir, Arnavutköy ve Küçükçekmece'de etkili olan, can ve mal kaybına yol açan aşırı yağışlar barajlardaki doluluk oranını olumlu yönde etkiledi. Aylardır azalmaya devam eden İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı artışa geçerek bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Yağışlardan önce doluluk oranı 27.88 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da kurak geçen yaz aylarının ardından barajlardaki su seviyesi her geçen gün biraz daha azalmaya devam etti. İstanbul'da önceki gün etkili olan aşırı yağışlar can ve mal kaybına neden oldu. İstannbul'da etkili olan yağışlar baraj doluluk oranını az da olsa olumlu yönde etkiledi. Yağışlardan önce yüzde 27.88 olarak ölçülen doluluk oranı İSKİ verilerine göre bugün yüzde 28.03 olarak ölçüldü. Böylece aylardır barajlardaki su seviyesi ilk defa artış yaşanmış oldu.

İSKİ VERİLERİNE GÖRE BARAJLARIN DOLULUK ORANLARI

İstanbul'a su sağlayan 10 barajdaki doluluk oranı son yağışlarla artış gösterdi. İSKİ verilerine göre, doluluk oranı Alibeyköy'de yüzde 16.98,Terkos'ta yüzde13.83, Elmalı'da yüzde 17.9, Darlık Barajı'nda yüzde 42.13, Ömerli'de yüzde 59.47, Büyükçekmece'de yüzde 6.65, Sazlıdere'de yüzde 12.67, Istrancalar'da yüzde 34.5, Kazandere'de yüzde 9.92 ve Papuçdere'de yüzde 5.49 olarak kayıtlara geçti.