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İstanbul'da Uluslararası Gıda Buluşmaları Gerçekleşti

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Türkiye genelindeki 48 gıda firması, 30'dan fazla ülkeden gelen 80'in üzerinde alıcı firma temsilcisiyle bir araya geldi. İSO'nun düzenlediği etkinlik, Türk gıda sektörünün küresel pazarlara entegrasyonunu hızlandırmayı amaçlıyor.

Türkiye genelindeki 48 gıda firması, aralarında küresel perakende firmalarının da bulunduğu 30'dan fazla ülkeden firma temsilcisiyle bir araya geldi.

İstanbul Sanayi Odasından (İSO) yapılan açıklamaya göre, Oda'nın Karibu işbirliğinde, Türk gıda sektörünün küresel pazarlara entegrasyonunu hızlandırmak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek amacıyla bu yıl ikincisini düzenlediği İSO Uluslararası Gıda Buluşmaları, İstanbul'da kapılarını açtı.

İSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez ev sahipliğinde düzenlenen açılış törenine, Ticaret Bakanlığı Tarım Ürünleri Daire Başkanı Halis Kaya, İSO Meclis ve meslek komiteleri üyeleri katıldı.

Türkiye genelinden 48 gıda firması, 30'dan fazla ülkeden gelen 80'in üzerinde alıcı firma temsilcisiyle bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Uluslararası Gıda Buluşmaları'na katılan Türk firmaları bugün ve yarın ürünlerini uluslararası alıcılara tanıtacak. Bu yıl alıcı firmalar arasında ise Carrefour, Lulu Hypermarket, Spinneys Egypt, Metro Market, Auchan Tunisia gibi dünya çapında tanınan market zincirleri, toptancılar ve gıda distribütörleri gibi sektörün önemli oyuncuları yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Üyesi Murat Çökmez, "Büyük bir hızla küreselleşen ve ülkelerin ticari geçirgenliklerinin arttığı günümüz dünyasında, hızla değişen ekonomik ve teknolojik şartlar acımasız bir rekabet ortamını beraberinde getirmektedir. Bu noktada, rekabete etki eden en önemli faktörlerden birisi, alıcı ve tedarikçiyi buluşturan ve firmaların görünürlüklerini artıran fuarlar gibi etkinliklerdir. Ancak geçtiğimiz yıldan edindiğimiz tecrübe, 'Uluslararası Gıda Buluşmaları' gibi terzi usulü ikili görüşme etkinliklerinin, fuarlara kıyasla çok daha verimli ve nokta atışı olduğu yönündedir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ali Canberk Özbuğutu - Ekonomi
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