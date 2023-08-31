İstanbul'da tütün kaçakçılarına operasyon: 60 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'da yapılan operasyonda tütün kaçakçılarına ait bir fabrikada 60 milyon TL değerinde makine, filtre, sigara kağıdı ve makaron ele geçirildiğini duyurdu.

TİCARET Bakanlığı, İstanbul'da tütün kaçakçılarına yönelik yürütülen operasyonda, toplam 60 milyon 562 bin TL değerinde makine, filtre, sigara kağıdı ve makaron ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; gümrük muhafaza ekipleri İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde bir fabrikada yasa dışı sigara üretimi yapıldığını tespit etti. Adrese düzenlenen operasyonda, makaron yapımında kullanılan makine, 2 filtre yapım makinesi, 6 milyon 755 bin sigara filtresi, 430 rulo uç kağıdı, 15 boş makaron kutusu, 1 ton 560 kilo tutkal yapıştırıcı ve satışa hazır vaziyette 1 milyon 500 bin makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzeme ve ürünlerin 60 milyon 462 bin TL değerinde olduğu belirtildi.