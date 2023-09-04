İstanbul'da Türkiye-Afrika İhracatçılar Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Afrika ihracatçılar İşbirliği toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi

İSTANBUL - İstanbul'da TURCAF tarafından düzenlenen Afrika İhracatçılar işbirliği toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıya Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda iş adamının yanı sıra Türk iş adamları da yoğun ilgi gösterdi.

Afrika İhracatçılar İşbirliği toplantısı TURCAF (Türkiye-Afrika İhracatçılar Platformu) tarafından İstanbul'da düzenlendi. Toplantıya Afrika ülkelerinden gelen çok sayıda iş adamının yanı sıra Türk iş dünyasından da yoğun katılım sağlandı. Toplantı da Kıtalararası ticaret yönelen firmalar için günümüz teknolojisinin imkanlarını kullanarak daha kolay biçim de Afrika ülkeleri ile ticari etkinliği arttırabilme teknikleri ve TURCAF tarafından geliştirilen yeni nesil ihracat sistemi de ele alındı. Toplantı ile ilgili açıklamalar da bulunan TURCAF Başkanı Muhammet Ali Aras "Turcaf ( Türkiye Afrika İhracatçılar Platformu) Türkiye'de ki üreticiler ile Afrika'da ki alıcıları online da buluşturan bir sistem, fakat biz sadece dijital varlığı kullanmıyoruz. Geleneksel pazarlama metotlarıyla da üretici firmalarımızın Afrika kıtasındaki marka bilinirliğini arttırarak orada ki sürdürülebilir ihracatlara destek veriyoruz. Biz bu yola Cumhurbaşkanımızla devletimizle birlikte 1998 yılında Afrika açılım politikası ile birlikte çıktık. 2005 yılında ise Afrika yılı ilan edilerek 2008'de ise Afrika Birliği Türkiye'yi stratejik ortak kabul ettikten sonra zaten bir farkındalık oluşturduk. Bizim burada yapacağımız üretici ve ihracatçı firmalarımız nasıl daha kolay ve daha güvenilir bir şekilde Afrika kıtasına ihracat yapacak oradaki alıcılar ile nasıl buluşacak, ihracattaki Afrika problemlerini nasıl çözümleyeceğiz bunu burada açıklıyoruz"

"Üreticileri dijital varlıklarla Afrika pazarına açılımını sağlayacağız"

Başkan Aras TURCAF'ın yeni planlarıyla birlikte artık üreticileri dijital varlıklar sayesinde de Afrika pazarına açtıktan sonra ikili ilişkileri güçlü bir şekilde birbirlerine bağlayacaklarını belirterek "Bu seneki planları arasında kendi bünyesinde bulunan kaliteli üreticileri alıp dijital varlık sayesinde Afrika'ya açtıktan sonra Afrika ile ikili ilişkileri güçlü bir şekilde birbirine bağlamak. Bizim dijital platformumuza baktığımız zaman sizin bir firma profiliniz oluyor. Bu profile ürünlerinizi yükledikten sonra biz 42 ülkede reklam çalışması yaparak size müşteri topluyoruz. Bu topladığımız müşteriler ile eğer sizin ihracat elemanınız yoksa ya da ihracat ile alakalı bir sıkıntı yaşıyorsanız bizim sitemiz üzerinden yapay zekalı çeviri programları üzerine konuşma yapıp ihracata çok rahat bir şekilde başlayabilirsiniz. Fakat ben satışımı yaptım bunun lojistik süreci nasıl olacak bunun fuarı nasıl olacak, müşteri ile nasıl sürdürülebilir ihracata gireceğim diyorlar ise bizim sitemizde lojistik desteği alabilir gümrükleme için yardım alabilir, o ülkede neler olduğuyla ilgili haber alabilirsiniz ve sizin sektörünüzle alakalı fuar takvimini takip edebilirsiniz. Geleneksel pazarlamada ise firmamız bize geldiği zaman bizler 12 saniyelik videolarını çekiyoruz ve oradaki ulusal haber kanallarında yayınlıyoruz. Sahada 12 ofisimiz var bu ofisler üzerinde oluşturduğumuz dergilerimizi Afrika kıtasında dağıtıma çıkıyoruz. Afrika'nın en işlek yerlerinde bayilik billboardlara sahibiz. Bu billboardlar sayesinde firmalarımızın reklam çalışmalarını yapıyoruz ve getirdiğimiz samimi alıcı delegasyonla da üretici ve üyelerimizi birleştiriyoruz. Ülkemizin Afrika politikasına destek veriyoruz. Çünkü şuan 2023'de bizim 30 milyar dolarlık Türkiye ve Afrika arasında ihracat hacmimiz var. 2025'de ise hedeflerimiz 50 milyar dolar. Biz bunun daha da artmasını istediğimiz için üretici ve ihracatçı firmalarımıza %90 destek veriyor" diye konuştu.

Ülkesi Mali'den okumak için Türkiye'ye gelen ve daha sonra ticarete atılan ve TURCAF dış ilişkiler direktörü görevini yürüten Gedeon Sala "Buraya okumak için geldim ama burada geçirdiğim zamanda ticareti sevdiğimin farkına vardım. Başkanımız Muhammet beyle bir konuşma yaptık bu konuşmada Afrika kıtasında bir ticaret bağı oluşturmayı istedik ve Turcaf'ı kurduk. Turcaf, Afrika ve Türkiye arasında bir ihracat birliği. Önceden insanlar burada sadece konferans ile oryantasyon yapıyordu ama şimdi konferans istemiyoruz ticaret istiyoruz bu yüzden şimdi hem dijital hem geleneksel sistemler ile çalışmaktayız" ifadelerini kullandı.