İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51.52 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücreti yüzde 51.52 oldu, taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL açıklandı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu yüzde 51.52'lik zam kararını düşük bularak toplantıda tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise, 'Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz' dedi.

2

İTEO Başkanı Aksu: Kontak kapatmak zorunda kalacağız

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz.

Melihcan ÇALIŞKAN - Ömer HASAR / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücreti yüzde 51.52 oldu, taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL açıklandı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu yüzde 51.52'lik zam kararını düşük bularak toplantıda tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise, "Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz" dedi.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin olağanüstü toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.

"KONTAK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu toplantı konuşmasında, 'Şunu anlıyoruz ki yerel idare ve genel idare anlaştı ama esnaf burada gerçekten yine dışarıda kaldı. Bizim talebimiz, ricamız, yalvarışımız kesinlikle yine gündeme gelmedi" dedi. Aksu toplantının son anlarında "Biz kontak kapatmak zorunda kalacağız, kamuoyuna duyurulur." ifadesiyle salondan ayrıldı.

TAM BİLET 15 TL ÖĞRENCİ BİLETİ 7.31 TL

İstanbulkart, tam bilet ücreti 9.90 TL'den 15 TL'ye, öğrenci bileti 4.83 TL'den 7.31 TL'ye çıkarken, Mavi Kart aylık fiyatı, tam 777 TL'den 1.177 TL'ye, öğrenci ise 140 TL'den 212 TL'ye çıkarıldı. İstanbul'da Metrobüs en uzun mesafe ücreti 14.69 TL'den 22.25 TL'ye çıkarken, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 33.19 TL oldu. Servis ücretleri okul/öğrenci taşımacılığında 0-1 KM 722 TL'den 1200 TL'ye, personelde ise 422 TL'den 640 TL'ye ulaştı. Minibüslerde 0-7 kilometrelik mesafeler arasında tek fiyat uygulamasına geçildi, bu fiyat 12 TL olurken, 7-11 km arası 14 TL, 11-15 km arası 14.50 TL, 15-20 km arası 15 TL oldu. Minibüslerde öğrenci ücreti ise 5 TL oldu.

İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEMİŞTİ

27 Temmuz'da gerçekleştirilen UKOME toplantısınta, İBB yönetimi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 57,07, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri yüzde 40, İstanbul Taksiciler Esnaf Odası yüzde 100, İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası personel servisleri için yüzde 200, okul servisleri için ise yüzde 82, Dentur Avrasya yüzde 101, Turyol yüzde 65 oranından zam yapılmasını teklif etmişti.

"KAMU HİZMETİNİN AKSAMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR OLURSA TÜM KAMU OTORİTELERİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

UKOME toplantısına başkanlık yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe toplantı sonrasında basın mensuplarının taksicilerin karara tepkisine yönelik sorusuna yanıt verdi. Gökçe, 'UKOME çoğunluğu biz olmadığımız için, bu tepki bizden daha çok UKOME'deki çoğunluka ilgili olabilir. Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz. Ancak, kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.