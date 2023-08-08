İstanbul'da toplu ulaşım ücretlerine yüzde 51.52 zam yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu zam kararını düşük bularak tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise herkesin demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu belirtti.

İTEO Başkanı Aksu: Kontak kapatmak zorunda kalacağız

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe: Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz.

Melihcan ÇALIŞKAN - Ömer HASAR / İstanbul Büyükşehir Belediyesi, UKOME toplantısında İstanbul'da toplu ulaşım ücret tarifelerinin değişimi görüşüldü. Toplantıda, toplu ulaşıma oy çokluğuyla yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksilerde kilometre başı ücret ve açılış ücreti yüzde 51.52 oldu, taksilerdeki minimum ücret ise yüzde 75'lik artışla 70 TL açıklandı. İTEO Başkanı Eyüp Aksu yüzde 51.52'lik zam kararını düşük bularak toplantıda tepki gösterdi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe ise, "Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz" dedi.

İBB, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME)'nin olağanüstü toplantısı Zeytinburnu'nda bulunan 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplantıda, toplu ulaşımda kullanılan otobüs, metrobüs, metro, tramvay, nostaljik tramvay, marmaray, vapur, deniz otobüsü, dolmuş, minibüs, taksi, okul ve personel servisine zam yapılması teklifi görüşüldü. Oylamaya sunulan ve oy çokluğuyla kabul edilen teklifle, İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 51.52 zam yapıldı. Taksi ve minibüs ücretlerinde ise yüzde 51.52'lik zam kararının üzerine, çeşitli tarifelerde farklı düzeylerde ek artışlar gerçekleştirildi. Buna göre, taksilerin minimum (indi-bindi) ücretine yüzde 75 zam yapıldı. Kararla birlikte, İstanbul'da taksilerin 40 TL olan minimum ücreti 70 TL oldu.

"KONTAK KAPATMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

TAM BİLET 15 TL ÖĞRENCİ BİLETİ 7.31 TL

İBB TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 57 ZAM İSTEMİŞTİ

"KAMU HİZMETİNİN AKSAMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR OLURSA TÜM KAMU OTORİTELERİ GEREĞİNİ YAPACAKTIR"

UKOME toplantısına başkanlık yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe toplantı sonrasında basın mensuplarının taksicilerin karara tepkisine yönelik sorusuna yanıt verdi. Gökçe, "UKOME çoğunluğu biz olmadığımız için, bu tepki bizden daha çok UKOME'deki çoğunluka ilgili olabilir. Tepkileri varsa da yasal olarak, tabi herkesin ülkede demokratik tepkisini dile getirmesinin doğru olduğunu düşünenlerdeniz. Ancak, kamu hizmetinin aksamasına ilişkin hususlar olursa tüm kamu otoriteleri bunun da gereğini yapacaktır" ifadelerini kullandı.