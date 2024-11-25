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İstanbul'da Ticari Araçlar için Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor

İstanbul'da Ticari Araçlar için Kış Lastiği Zorunluluğu Başlıyor
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İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlayacak. Sürücüler sanayide yoğunluk oluşturarak kış lastiği taktırmaya başladı. 4 adet kış lastiği fiyatı 11 bin TL'den başlarken 17 bin TL'ye kadar çıkabiliyor.

İstanbul'da ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Sürücüler kış lastiği taktırmak için sanayide yoğunluk oluşturdu. 4 adet kış lastiği kalitesine göre 11 bin lira ile 17 bin lira arasında satılıyor.

Kış mevsiminin kendisini göstermesiyle birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler sanayinin yolunu tuttu. Ticari araçlar için kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Aralık'ta başlıyor. Oto lastikçiler ticari araçların sanayide yoğunluk oluşturduklarını söyledi. Geçtiğimiz hafta yoğunluğun başladığını söyleyen ustalar, sürücülere kış lastiği taktırmaları konusunda uyarılarda bulundu.

"4 adet kış lastiği 11 bin TL'den başlıyor, 17 bin TL'ye kadar çıkabiliyor"

Kış lastiği uygulamasıyla birlikte özellikle ticari araçların sanayide yoğunluk oluşturduğunu söyleyen oto lastikçi Bahadır Caniklioğlu, "Kar yağışının İstanbul'da yapmasıyla birlikte kış lastiği taktırmak isteyenlerin yoğunluğu başladı. Lastik fiyatları ve değişim ücretleri de geçen yıla göre arttı. Piyasada en çok kullanılan ebat üzerinden söylemek gerekirse, 4 adet kış lastiği 11 bin TL'den başlıyor, 17 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Değişim ücretleri ise 850 liradan başlıyor. Sürücüler zorunlu olsun olmasın kış lastiklerini takmalarını öneriyoruz. Lastik basınçlarını kontrol etsinler ve hava şartlarının gerektirdiği şekilde hız ve takip mesafelerini korusunlar" dedi.

1 Aralık ile 1 Nisan arasında ticari araçlarda kış lastiği kullanımı zorunluluğu bulunuyor. Özel otomobiller için zorunluluk bulunmuyor ancak uzmanlar kış lastiği kullanımını öneriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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