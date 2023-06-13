İstanbul'da Su Tarifelerine Zam Yapıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. Toplantı, Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşüldü. İstanbul'da suya zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Yeni Su Tarifesi

İşleri 41 metreküp ve üzeri 50 lira

Sizce asgari ücret Temmuz ayında ne kadar olmalı? — Haberler.com (@Haberler) June 9, 2023