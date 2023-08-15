İstanbul'da simit ve poğaça fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili düşünceler

İstanbul'da simit ve poğaça fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili düşüncesini belirten esnaf, simidin Eskişehir'de de 10 TL olması gerektiğini söyledi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da simit ve poğaça fiyatları zamlandı. Alınan yeni kararla birlikte 7 buçuk TL'den satılan 100 gram simit ve poğaça hafta başı itibariyle 10 TL'den satılmaya başlandı. Konuyla ilgili düşüncesini belirten esnaf ise zam kararını yerinde bulduğunu aktararak aynı fiyatların Eskişehir'de de uygulanması gerektiğini ifade etti. Son yıllarda maliyetlerinin çok fazla arttığından bahseden simitçi esnafı, bu tarifeyle kazanç elde edemediklerini ve emeklerinin karşılığı için fiyatlarda artış beklediklerini dile getirdi. Eskişehir'de simitçilik yapan Elvan Dönmez, İstanbul'da alınan zam kararını esnaf açısından olumlu değerlendirdiğini söyledi. Eskişehir'deki güncel tarife ile kazanç sağlanamadığını ve toptancıların bile kar elde edemediğini ifade eden Dönmez, 'Eskişehir'de de simit 10 olmalı. Bu kararı destekliyorum. Simidi yiyen yemeyen herkes belli olsun. Simit 7 lira olduğu zaman ben emeğimin karşılığını alamıyorum. Adamlar zam istemekte haklı. Çünkü fırındaki işçisine, doğal gazına, yakıtına, ununa ve bu tarz ihtiyaçlarına zam geldi. Çok fazla maliyet var, şu anki piyasa toptancısını dahi kurtarmıyor. Gelen zamlar bizi çok etkilemiyor çünkü toptancıların masrafı fazla olduğu için haklı olarak onlar da zam yapıyorlar. Sonuçta hepimiz ev geçindirmeye çalışıyoruz' dedi.

İstanbul'da simit ve poğaça fiyatlarına zam gelmesiyle ilgili düşüncesini belirten esnaf, simidin Eskişehir'de de 10 TL olması gerektiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da simit ve poğaça fiyatları zamlandı. Alınan yeni kararla birlikte 7 buçuk TL'den satılan 100 gram simit ve poğaça hafta başı itibariyle 10 TL'den satılmaya başlandı. Konuyla ilgili düşüncesini belirten esnaf ise zam kararını yerinde bulduğunu aktararak aynı fiyatların Eskişehir'de de uygulanması gerektiğini ifade etti. Son yıllarda maliyetlerinin çok fazla arttığından bahseden simitçi esnafı, bu tarifeyle kazanç elde edemediklerini ve emeklerinin karşılığı için fiyatlarda artış beklediklerini dile getirdi.

"Simit 7 lira olduğu zaman ben emeğimin karşılığını alamıyorum"

Eskişehir'de simitçilik yapan Elvan Dönmez, İstanbul'da alınan zam kararını esnaf açısından olumlu değerlendirdiğini söyledi. Eskişehir'deki güncel tarife ile kazanç sağlanamadığını ve toptancıların bile kar elde edemediğini ifade eden Dönmez, "Eskişehir'de de simit 10 olmalı. Bu kararı destekliyorum. Simidi yiyen yemeyen herkes belli olsun. Simit 7 lira olduğu zaman ben emeğimin karşılığını alamıyorum. Adamlar zam istemekte haklı. Çünkü fırındaki işçisine, doğal gazına, yakıtına, ununa ve bu tarz ihtiyaçlarına zam geldi. Çok fazla maliyet var, şu anki piyasa toptancısını dahi kurtarmıyor. Gelen zamlar bizi çok etkilemiyor çünkü toptancıların masrafı fazla olduğu için haklı olarak onlar da zam yapıyorlar. Sonuçta hepimiz ev geçindirmeye çalışıyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR