İstanbul'da Simit Fiyatları Denetlendi: 156 İşletme Kontrol Edildi

Güncelleme:
İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü, 8-12 Eylül tarihleri arasında simit satışı yapan 156 işletmeyi denetledi. Resmi tarifeye aykırı satış yapan 115 işletmeye Haksız Fiyat Tutanağı düzenlendi.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekipleri tarafından 8-12 Eylül arasında simit satış fiyatlarına odaklanan denetim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bu kapsamda simit satışı yapan 156 işletme denetlendi.

Resmi tarifeye aykırı olarak simit satışı yapan 115 işletmeye ilişkin Haksız Fiyat Tutanağı düzenlenirken, bu tutanaklardan 64'ü Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulunda incelenmek üzere Bakanlığa gönderildi.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığı ekiplerinin denetimlere devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Aylin Rana Aydin Kuş - Ekonomi
