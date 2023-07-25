İstanbul'da Sıcak Hava Su Satıcılarının Gelirini Artırdı

İstanbul'da trafiğin yoğun olduğu noktalarda su satan seyyar satıcıların gelirleri, son günlerde yükselen sıcaklıklarla birlikte artış gösterdi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atarak satış yapan satıcıların günlük gelirlerinin 300 ile 500 lira arasında değiştiği öğrenildi.

İSTANBUL'da trafiğin yoğun olduğu noktalarda su satan seyyar satıcıların gelirleri, son günlerde yükselen sıcaklıklarla birlikte artış gösterdi. Hem trafiği hem de kendi canlarını tehlikeye atarak satış yapan satıcıların günlük gelirlerinin 300 ile 500 lira arasında değiştiği öğrenildi. Günde 7-8 koli su sattığını belirten Ahmet Acar, Zor ama ekmek parası dedi. 15 senedir otoyollarda su sattığını belirten Bayram Kaya ise, Su 6 lira. Çok şükür 500 lira kazanıyorum ifadelerini kullandı.

İstanbul'da 30 derecenin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları sokağa çıkan vatandaşlar için risk oluştururken, trafikte su satan seyyar satıcılara yaradı. Yaklaşık 16 milyonun üzerinde insanın yaşadığı İstanbul'da aşırı sıcaklar ve oluşan yoğun trafik, su satıcılarına ekmek kapısı oldu. Otoyolda canlarını ve trafiği tehlikeye atarak su satan seyyar satıcıların, günlük 300 ile 500 lira arasında para kazandığı ortaya çıktı. Su satışı yapan seyyar satıcıların aylık geliri 15 bin liraya kadar çıkıyor.

GÜNDE 300-400 LİRA KAZANIYORUM

Günde 7-8 koli su sattığını belirten Ahmet Acar, 25 seneden beri bu işi yapıyorum. Zor ama ekmek parası. Günde 300-400 lira kazanıyorum, Allah bereket versin. Günde 7-8 koli sattığımız oluyor. Tanesini 5 liraya satıyoruz dedi.

Abdullah Coşkun ise kazancının belli olmadığını belirterek, Trafiğe bağlı. Günde 3-4 saat çalışıyorum. Kazancım belli olmuyor. Bazen 200 lira kazanıyorum, bazen 100 lira kazanıyorum diye konuştu. Bu işi 15 yıldır yaptığını belirten Bayram Kaya, Su 6 lira, işlerim çok şükür iyi. Ne kadar kazandığımı söylersem bereketi kaçar. Çok şükür 500 lira kazanıyorum şeklinde konuştu.