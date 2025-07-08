İstanbul'da Serbest Piyasada Dolar ve Avro Fiyatları

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İstanbul serbest piyasasında dolar 40,0190 liradan, avro ise 47,0070 liradan işlem görmeye başladı. Doların dün satış fiyatı 39,9950 lira, avronun ise 46,9820 lira olarak belirlenmişti.

İstanbul serbest piyasada dolar 40,0190 liradan, avro 47,0070 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 40,0170 liradan alınan dolar, 40,0190 liradan satılıyor. 47,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,0070 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 39,9950, avronun satış fiyatı ise 46,9820 lira olmuştu.

Kaynak: AA / Burhan Sansarlıoğlu - Ekonomi
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