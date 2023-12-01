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İstanbul'da Perakende Fiyatlarda Yıllık Artış Yüzde 73,89

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İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre, Kasım ayında perakende fiyatlarda yıllık artış yüzde 73,89 oldu. İTO'nun açıkladığı verilere göre, Kasım 2023'te perakende fiyatlarında en yüksek artış Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamaları grubunda yaşandı.

İstanbul'da kasımda bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 3,79, toptan fiyatlar yüzde 2,94 artış gösterdi.

İstanbul Ticaret Odasının (İTO) 1995 bazlı verilerine göre, İstanbul'da perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi kasımda önceki aya göre yüzde 3,79, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 2,94 artış kaydetti.

Söz konusu veriler yıllık bazda incelendiğinde, artış oranının perakendede yüzde 73,89, toptan fiyatlarda yüzde 65,01 olduğu görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Kasımda perakende fiyatlar, önceki aya göre kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 5,53, konutta yüzde 4,95, gıdada yüzde 4,84, giyimde yüzde 2,48, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 1,30, ev eşyasında yüzde 0,32, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,15 arttı, ulaştırma ve haberleşmede yüzde 0,52 azaldı.

Toptan fiyatlarda ise inşaat malzemeleri grubunda yüzde 14,39, mensucat grubunda yüzde 5,03, kimyevi maddelerde yüzde 2,87, madenlerde yüzde 2,59, yakacak ve enerji maddelerinde yüzde 1,88 artış, işlenmemiş maddelerde yüzde 0,87 azalış görüldü.

Kaynak: AA / Ekonomi

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