İstanbul'da Perakende Fiyatlar Yıllık Yüzde 63,76 Arttı

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, Temmuz ayında İstanbul'da perakende fiyatlardaki değişim yıllık yüzde 63,76 olarak ölçüldü. Sağlık ve kişisel bakım harcamalarında en yüksek artış yaşandı.

İTO'nun verilerine göre, İstanbul'da Temmuz ayında perakende fiyatlardaki değişim yıllık yüzde 63,76 olarak ölçüldü.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Temmuz ayı perakende ve toptan fiyatlardaki değişimleri açıkladı. Buna göre, 2023 Temmuz ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi bir önceki aya göre yüzde 9,84, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yüzde 4,54 oranında arttı.

2022 Temmuz ayına göre 2023 Temmuz ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 63,76, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi'nde ise yüzde 66,57 olarak gerçekleşti.

En yüksek artış sağlık ve kişisel bakım harcamalarında

Temmuz 2023'te perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 17,35, ev eşyası harcamalarında yüzde 16,02, kültür eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 14,66, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 12,79, konut harcamalarında yüzde 10,07, gıda harcamalarında yüzde 8,61, giyim harcamalarında yüzde 2,33, diğer harcamalar grubunda yüzde 0,68 artış izlendi.

Temmuz 2023'te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; madenler grubunda yüzde 11,26, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 9,70, mensucat grubunda yüzde 3,62, gıda maddeleri grubunda yüzde 3,59, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 3,57, kimyevi maddeler grubunda yüzde 2,57, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 2,46 artış izlendi. - İSTANBUL